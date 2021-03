O mașină cu un duș mobil pornește pe străzile Iașului pentru a ajuta persoanele fără adăpost Pe langa duș, oamenii vor putea sa se tunda și sa-și spele hainele la mașina. Exista și un spațiu pentru asistența medicala. Episcopia Romano-Catolica din Iași demareaza proiectul „Duș Social” prin Asociația Congregația Slujitorii Caritații – Opera Don Guanella. Echipa proiectului vizeaza identificarea și sprijinire a 110 persoane, fondurile fiind oferite de catre Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE și Norvegiene 2014-2021. Mașina de spalat cu uscator, duș și spațiu pentru control medical „Activitatile proiectului au in vedere cresterea ratei de sprijinire a persoanelor fara… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

- Scopul proiectului este cresterea calitatii vietii si incadrarea in societate ca membri activi, care se pot bucura in mod egal de drepturile si responsabilitatile lor ca cetateni, pentru un numar de 110 persoane fara adapost din municipiul Iasi. In cadrul proiectului este vorba si despre un dus mobil…

