- Accidentul s-a produs vineri dimineata, pe DJ703P, in apropiere de Cornetu. Absolut surprinzator, nimeni nu a murit, cei doi ocupanti ai autoturismului fiind insa grav raniti. Politia investigheaza cauzele producerii teribilului accident.

- Un tanar in varsta de 19 ani si altul in varsta de 25 de ani au suferit diferite traumatisme si au fost transportati la spital dupa ce masina in care se aflau a cazut in raul Olt de la o inaltime de 20 de metri, de pe un pod din localitatea Cornetu, potrivit reprezentantilor Inspectoratului de Politie…

- Doua persoane au murit si una a fost ranita luni, pe DN 7 Pitesti - Ramnicu Valcea, in urma unui accident in care au fost implicate doua autoturisme si un tir, potrivit news.ro. Citește și: 'Pilda Generalului Zeu' in PNL ”Pe DN 7 Pitesti - Ramnicu Valcea, in afara localitatii Draganu,…

- Un barbat de 33 de ani, din Merișani, care conducea un autoturism pe DN 7C, din direcția Pitești catre Curtea de Argeș, a intrat in coliziune cu un atelaj, condus de un barbat de 53 de ani, din Merișani. In urma evenimentului a rezultat ranirea ușoara a unui pasager, minor de 13 ani (fiul sau), […]…

- Un solist al Junilor Jidvei a murit intr-un accident petrecut vineri dimineața in județul Argeș. Este vorba despre Dumitru Stroie, care s-a stins la doar 30 de ani. Acesta se indrepta catre București, unde ducea marfa pentru magazinul sau. Accidentul s-a produs vineri dimineata, pe DN 7 Pitești – Ramnicu…

- Un barbat a murit dupa ce autoutilitara pe care o conducea a lovit un TIR, vineri dimineața, pe DN 7, in zona localitații Draganu-Olteni, din județul Argeș. Pompierii din Argeș au intervenit la accidentul dintre un TIR și o autoutilitara, incercand sa il salveze pe șoferul autoutilitarei,…