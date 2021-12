O mașină circulă haotic pe străzile din Gherla – VIDEO Sambata seara pe strazile din municipiu și-a facut apariția o mașina care circula haotic. In jurul orei 19, participanții la trafic au fost luați prin surprindere de apariția unei mașini care șerpuia pe șosea. In imaginile video se observa cum mașina, care circula pe strada Fabricii, la patrunderea in intersecția cu strada 1 Decembrie 1918, … Citeste articolul mai departe pe gherlainfo.ro…

Sursa articol si foto: gherlainfo.ro

Stiri pe aceeasi tema

