Stiri pe aceeasi tema

- O mașina care transporta saci cu buletine de vot la Prefectura Iași a fost implicata, in noaptea de duminica spre luni, intr-un accident de circulație. Autoturismul a fost lovit de o mașina condusa de un șofer baut, ce avea o alcoolemie de 0.73 mg/l alcool pur in aerul expirat, anunța MEDIAFAX.Accidentul…

- Un accident grav a avut loc vineri noapte pe DN 1, in Timișul de Jos. O mașina a SPP aflata in misiune a lovit un vehicul care ieșea de pe un drum lateral. In urma impactului, șoferul vehiculul ieșit in DN 1, județul Brașov, a murit. Angajatul SPP a fost și el ranit ușor. „Un autoturism al SPP, aflat…

- O ambulanța care transporta la Timișoara un șofer ranit ce a plonjat cu mașina intr-o prapastie din județul Hunedoara a fost implicata, in noaptea de sambata spre duminica, intr-un accident in localitatea Recaș. Asistenta medicala a fost ranita și a fost dusa la un spital din Timișoara, scrie Mediafax.Medicul…

- Noaptea trecuta, un grav accident rutier s a produs la iesire din municipiul Constanta. In urma impactului, o masina s a rasturnat.Ce spune Andreea Munteanu, purtatorul de cuvant al IPJ Constanta despre accident Aseara, in jurul orei 22:55, un barbat de 69 de ani a condus un autoturism pe DN 2A, dinspre…

- Un barbat de 75 de ani este cercetat penal dupa ce a provocat accident rutier la Cugir, in timp ce conducea sub influența alcoolului. A lovit alta mașina, parcata pe marginea drumului. Accidentul s-a petrecut duminica, in jurul orei 22.12, pe strada I.L. Caragiale din Cugir, fiind soldat cu pagube materiale.…

- In aceasta seara, in jurul orei 19.00, intre localitațile Zimandul Nou și Santana a avut loc un accident rutier. Un autoturism a parasit partea carosabila și a intrat in coliziune cu un copac de pe marginea drumului. In urma impactului mașina a luat foc. Șoferul a reușit sa iasa singur din autoturism…

- Actorul Kevin Hart a fost ranit grav intr-un accident de circulație produs pe o autostrada din California. Kevin Hart a ajuns la spital cu "leziuni majore la spate", la fel ca și șoferul care ii conducea mașina. O femeie aflata in autoturism a suferit rani ușoare. Accidentul a avut loc duminica dimineata…

- Un barbat in varsta de 37 de ani și-a pierdut viața in urma unui grav accident care a avut loc in județul Dolj. Mașina pe care o conducea victima a fost proiectata intr-un cap de pod dupa ce anterior lovise un alt autoturism. Accidentul s-a produs pe DJ561, in localitatea Calopar. Șoferul de 37 de ani…