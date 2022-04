Stiri pe aceeasi tema

- In San Francisco, o mașina autonoma Chevrolet Cruise a fost oprita de poliție, iar video-ul a starnit discuții aprinse. Mașina nu avea niciun om inauntru, fiind 100% autonoma și, dupa ce inițial a oprit, a pornit și a mai mers cațiva metri, spre uimirea și rasetele celor care au vazut scena.

- Poliția de frontiera au descoperit, sambata, 12 martie, la Punctul de Trecere a Frontierei Albița, in mașina unor refugiați ucraineni, soț și soție, peste 1,6 milioane de euro și peste 50.000 de euro. Banii nu au fost declarați. De asemenea, vameșii romani au gasit in bagajele din autoturism mai multe…

- Scene sinistre in Voluntari, unde oamenii legii au fost alertați cu privire la faptul ca o mașina transporta un cadavru. La data de 17 februarie a.c., in jurul orei 20:30, polițiștii orașului Voluntari au fost sesizati de catre un barbat, cu privire la faptul ca, mai multe persoane transporta cu…

- Un octogenar britanic a condus mașina de la varsta de 12 ani fara permis, fara asigurare, nu a avut niciodata vreun accident și nici vreo problema cu agenții de circulație. Timp de 72 de ani un șofer britanic a condus fara permis și asigurare. Pana de curand – 26 ianuarie, cand poliția l-a oprit pentru…

- Tanarul care a aparut la volanul unei autospeciale de Politie intr-un clip video pe TikTok a fost retinut sambata seara, pentru 24 de ore, de politistii brasoveni, a informat IPJ Brasov. Politistii brasoveni au stabilit ca acesta are 19 ani si este din judetul Ilfov. IPJ Brasov a efectuat verificari…

- La data de 14 ianuarie 2022, in jurul orei 21,40, polițiștii din Sebeș au depistat un minor de 17 ani, din Sebeș, in timp ce conducea un autoturism, pe strada Molidului din Petrești, fara sa dețina permis de conducere pentru nicio categorie de autovehicule. Din cercetari a rezultat ca minorul ar fi…

- O autospeciala de Poliție aflata in misiune a lovit, azi, doua fetițe care voiau sa traverseze strada, in București. Din nefericire, una dintre acestea a murit, in ciuda manevrelor de resuscitare la fața locului. “Pentru clarificarea, anumitor informații aparute in spațiul public, facem urmatoarele…

- Cumnatul șoferului de microbuz din Bolintin Vale , care a murit, fiind lovit cu o piatra, a povestit, la Antena 3 , ca ruda sa a fost agresata de un grup format din patru persoane, dintre care doar cel care a aruncat cu piatra a fost retinut de politisti. „Cumnatul meu executa curse pe traseul Bolintin…