Stiri pe aceeasi tema

- VIDEO: Accident pe autostrada A1 Sebeș-Deva, la ieșire spre Simeria Veche. Doua persoane ranite, dupa ce o mașina a ajuns in șanț Doua persoane au fost ranite intr-un accident rutier petrecut la ieșire de pe autostrada A1 Sebeș-Deva spre Simeria Veche. O mașina a intrat in parapet și a ajuns in șanț.…

- Viața unui tanar roman atarna de un fir de ața, la patru zile dupa ce a fost victima unui accident grav, pe o autostrada din Austria. Baiatul de 18 ani era la volanul mașinii familiei sale, cu tatal in dreapta, cand a fost lovit de o roata desprinsa in mers de un au alt autoturism, scrie cotidianul…

- O mașina a pus la pamant un stalp de electricitate la Vicovu de Sus. Accidentul s-a petrecut duminica seara pe DN2E la Vicovu de Sus in zona Plai cand șoferul un localnic de 50 de ani a pierdut controlul volanului și s-a izbit violent de stalp. Atat el cat și soția lui in varsta de […] The post O mașina…

- Un accident in lanț, in care au fost implicate patru autoturisme și un tir, a avut loc, duminica dupa-amiaza, la kilometrul 428, pe autostrada A1. Accidentul s-a produs pe sensul de mers spre Deva, la coborarea din zona localitații Margina. „La ora 13:11 am fost solicitați sa…

- Incidente in lant pe pe Autostrada A1, in vestul tarii. Pompierii din Hunedoara au intervenit dupa-masa pentru a stinge un incendiu izbucnit la o masina care a luat foc la kilometrul 330, pe sensul Orastie-Sebes. Pompierii Detașamentului Oraștie au intervenit cu o autospeciala de stingere cu apa și…

- Doua persoane din Petrosani au fost ranite dupa ce masina condusa de una dintre ele, un barbat de 71 de ani, a fost lovita, sambata, de un tren. Accidentul a avut loc la o trecere de cale ferata de pe raza localitatii hunedorene Banita. Potrivit IPJ Hunedoara, soferul nu s-a asigurat la trecerea de…

- Accident de circulație in aceasta dupa-amiaza, pe DN 66, in zona localitații hunedorene Livadia unde, dupa coliziunea dintre doua automobile, una dintre mașini s-a rasturnat. Acesta este al doilea accident cu mașina rasturnata petrecut astazi in județul Hunedoara. „De urgența, spre locul indicat s-au…

- FOTO: O femeie din Alba a produs un accident rutier in Sibiu: A intrat cu mașina intr-un copac. O pasagera a ajuns la spital O femeie din Alba, in varsta de 46 de ani a produs un accident rutier, pe DN 1, pe raza localitații Bradu, dinspre Brașov spre Sibiu. Accidentul rutier s-a produs marți, 20 iunie …