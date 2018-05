Stiri pe aceeasi tema

- O autospeciala din dotarea politiei Prahova a fost implicata intr un accident rutier produs marti dupa amiaza pe DN 1, in dreptul municipiului Campina, informeaza RomaniaTV.net. Politistul a oprit masina sub o pasarela care supratraverseaza drumul national, intrucat un barbat ameninta ca se arunca de…

- In cursul acestei dimineți, la ora 08:55 salvatorii Detașamentului de Pompieri Carei au fost solicitați sa intervina la o tentativa de suicid. Apelul la numarul unic pentru apeluri de urgența a fost efectuat de catre un trecator aflat in zona. La blocul turn din piata Avram Iancu s-au deplasat pompierii…

- Un barbat a murit in urma unui incendiu izbucnit sambata la Trump Tower, iar in timpul interventiei de stingere a focului sase pompieri au fost raniti, conform CNN, citat de news.ro. Niciun membru al familiei Trump nu se afla in cladire in timpul incendiului, a declarat seful Departamentului de Pompieri.

- Avea doar 16 ani și era eleva in clasa a IX-a la Colegiul Național "Nicolae Grigorescu" din Campina. Am scris aseara despre accidentul absolut stupid produs pe Drumul Taberei, dar veștile erau bune in ceea ce privește starea victimei. Din pacate, in aceasta dimineața, s-a aflat ca fata a murit la Spitalul…

- Kelsey Wingert, nimerita de o minge lovita de Odubel Herrera, de la Phillies, a fost spitalizata de urgenta. Wingert a postat pe contul sau de Twitter o fotografie in care apare cu ochiul tumefiat din cauza loviturii. "Inapoi acasa. Am o fractura a orbitei, dar putea fi si mai rau. Apreciez toate…

- Simona Halep a jucat in noaptea de marți spre miercuri un meci organizat in scop caritabil, in care adversara i-a fost Serena Williams. La un moment dat, Serena a luat lucrurile prea in serios, creand un incident...

- Magistratii galateni l-au condamnat in prima instanta la 16 ani de inchisoare pe un sofer de TIR din Belarus, pentru tentativa de omor, ultraj, conducere a unui vehicul sub influenta alcoolului si parasirea locului accidentului, dupa ce in urma cu an a lovit doi biciclisti si mai multe masini, agresand…

- Un adolescent afectat de tulburari mentale a incercat in 1981 sa o asasineze pe regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii in timpul unei vizite in Noua Zeelanda, dar politia locala a tinut cazul secret, potrivit unor documente declasificate, date publicitatii joi, informeaza AFP. Christopher Lewis, de…