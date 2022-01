Stiri pe aceeasi tema

- Un copil de 5 ani a fost lovit, luni, de mașina Poliției, in orașul Bolintin Vale, județul Giurgiu. Poliția transmite ca cel mic era „nesupravegheat, a ieșit in fuga din curte și s-a lovit de autovehiculul aflat in mișcare”, dar nu a pațit nimic.

- Un polițist care circula cu viteza și cu girofarurile pornite a lovit doua fete de 11 ani pe trecerea de pietoni, una dintre ele fiind declarata decedata la locul accidentului, pe Bulevardul Laminorului, in urma cu 5 zile. Ministrul de Interne, Lucian Bode , a dezvaluit luni unde se ducea agentul in…

- O mașina de poliție a accidentat, joi dupa-amiaza, doua fete, in Sectorul 1 al Capitalei. Direcția Generala de Politie a Municipiului București a fost sesizata joi dupa-amiaza despre un accident in care a fost implicata o autospeciala de poliție, in Sectorul 1. Polițistul aflat la volan, incadrat in…

- Cei 2 polițiști au scapat teferi dupa ce un tanar vitezoman a intrat in autospeciala poliției. Conform mesager24.ro care a relatat de la fața locului, tanarul mergea cu peste 180 km/h cand a intrat in coliziune cu mașina in care se aflau cei doi polițiști. Aceștia au fost raniți, dar nu s-a impus transportul…

- Accident de Craciun. O masina a politiei s-a lovit violent cu Nissan in apropiere de Ghindești, raionul Florești. Potrivit informatiilor, in masina MAI se afla grupa operativa a Inspectoratului de Poliție Florești, care se intorcea de la documentarea unui furt.