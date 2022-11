O mașină a Poliției lovește un biciclist. Incidentul este mușamalizat (VIDEO) ”Siguranța și incredere”: O mașina a Poliției a accidentat un biciclist langa o trecere de pietoni, iar incidentul se dorește a fi mușamalizat. Avem imagini halucinante, surprinse de o camera video din apropiere, unde se vede clar cum mașina Poliției il lovește și il accidenteaza pe biciclist, iar apoi pleaca de la fața locului, ca și cum nu s-ar fi intamplat nimic. Accidentul s-a petrecut in urma cu aproximativ o luna, la Giurgiu, insa de-abia acum au aparut filmarile ce dovedesc vinovația șoferului autospecialei de Poliție. Se pare ca accidentul s-a dorit a fi mușamalizat. Imaginile, care au… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

