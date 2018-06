Stiri pe aceeasi tema

- Traficul rutier este ingreunat pe Autostrada A2 Bucuresti-Constanta, pe sensul de mers catre Capitala, in urma unui accident in lant in care au fost implicate trei autoturisme. In schimb, pe DN 1, in statiunile de pe Valea Prahovei, la aceasta ora sunt valori normale de trafic.

- Soferul unei autoutilitare a murit, sambata dimineata, dupa ce a pierdut controlul volanului si a lovit glisiera mediana pe autostrada A1 Sibiu-Deva, sensul de mers catre Deva. Traficul este oprit pe sensul de mers Sibiu catre Deva si este deviat pe DN1.

- Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca marți, 24 aprilie, pe Autostrada A1 Sibiu – Deva, traficul se desfașoara ingreunat din cauza unor lucrari de reparații și de curațare a rigolelor. Potrivit INFOTRAFIC, pe Autostrada A1 Sibiu – Deva, traficul se desfasoara…

- O persoana a murit, iar alte patru persoane au fost ranite, duminica dimineata, dupa ce masina in care se aflau, care circula cu viteza foarte mare, s-a rasturnat pe autostrada A1, intre Timisoara si Arad. O coloana de masini de 4 kilometri s-a format pe autostrada, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca circulatia rutiera pe sensul catre Sebes al autostrazii A1 Sibiu Sebes se desfasoara ingreunat pe o singura banda la km 254, in zona localitatii Ocna Sibiului in judetul Sibiu , dupa ce o cisterna incarcata cu vin s a rasturnat…

- O cisterna plina cu vin a luat foc pe autostrada A1 Sibiu – Sebes, intre ieșirile spre Mediaș și aeroport. O cisterna incarcata cu vin s-a rasturnat sambata pe autostrada Sibiu – Sebeș, iar apoi a luat foc. ”Incendiu la o cisterna incarcata cu vin, rasturnata pe A1 la km 254. Șoferul a fost ranit la…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe Autostrada A1 Bucuresti - Pitesti, traficul este ingreunat pe banda 2 al sensului de mers Pitesti - Bucuresti, intre kilometrii 23 si 27, din cauza operatiunilor de colectare a nisipului din zona mediana, care se vor desfasura…

- Un motociclist a murit, sambata, pe DN 7, Ramnicu Valcea - Sibiu, in urma impactului cu un autocamion. Traficul rutier in zona se desfasoara ingreunat, pe un fir alternativ. Potrivit centrului Infotrafic, circulatia rutiera se desfasoara ingreunat, pe un fir alternativ, pe DN7 Ramnicu Valcea - Sibiu,…