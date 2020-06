Stiri pe aceeasi tema

Un baietel in varsta de numai 2 ani a ajuns la spital, dupa ce a fost acrosat de o masina pe drumul judetean 709, in localitatea bihoreana Batar.

Un grav accident de circulație s-a petrecut astazi in zona localitații aradene Cruceni. Un autoturism in care se aflau patru persoane s-a rasturnat de pe breteaua de coborare de pe autostrada A1. La fața locului s-au deplasat de urgența un echipaj de descarcerare din cadrul ISU Arad și un echipaj SMURD,…

Polițiștii și procurorii au facut 17 percheziții in balastiere din județele Arad și Bihor, la firme care acuzate ca extrageau nisip, balast și pietriș fara sa aiba autorizație. Polițiștii de la Investigarea Criminalitații Economice din Arad au facut 17 percheziții in balastiere din județele Arad și…

Doua autoturisme s-au ciocnit in aceasta dupa-amiaza pe DN7, intre localitațile aradene Nadlac și Pecica. Conform primelor informații de la fața locului, in accidentul de circulație au fost implicate doua autoturisme care circulau in aceeași direcție, spre Pecica. Șoferul unui Volkswagen a intrat in…

Accidentul a avut loc pe DN7, la intrarea in Deva dinspre Mintia. Un microbuz in care se aflau mai mulți pasageri a intrat intr-un TIR, dupa ce șoferul a patruns intr-un sens giratoriu fara a acorda prioritate autotrenului.

Un tanar in varsta de 32 de ani, aflat la volanul unui autoturism, a fost oprit in trafic pe o strada din...

O postare total surprinzatoare a presedintelui Consiliului Judetean Bihor, Pasztor Sandor, facuta joi seara, in care UDMR-istul se catalogheaza singur...

Acțiune in forța a celor de la ABA (Administrația Bazinala de Apa) Banat. Reprezentanții instituției vor igieniza, saptamana viitoare, canalul Bega, raul Timiș, Barzava, Sebeș și Cerna. Scopul principal al acțiunii care va fi derulata de ABA Banat este acela de a indeparta depozitele necontrolate de…