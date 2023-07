Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat care a ramas incarcerat, miercuri, dupa ce a cazut cu masina de pe un pod intr-o rapa la circa trei – patru metri inaltime, in localitatea Bohotin, comuna Raducaneni, a fost transportat cu elicopterul la spital, a informat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Iasi. ‘Pompierii din…

- Pilotul Dragoș Popa și copilotul Crina Bucur au fost preluați de medici in urma unui accident petrecut astazi in Raliul Sibiului. Raliul Sibiului 2023 este programat in week-end-ul 15-16 iulie. Fanii au putut intra in contact cu piloții inca din 13 iulie, din momentul startului festiv, in Piața Mare…

- Din primele date oferite de IPJ Dambovița, un conducator auto, in timp ce ar fi condus un autoturism, ar fi parasit partea carosabila și s-ar fi izbit de gardul unui imobil, in localitatea Sacuieni. Șoferul a fost transportat la spital pentru acordarea de ingrijiri medicale. Polițiștii efectueaza cercetari,…

- Potrivit pompierilor, in urma accidentului, barbatul aflat la volan a fost ranit, el fiind preluat de ambulanta si transportat la spital.La fata locului au intervenit pompierii militari din cadrul Sectiei de Pompieri Adjud cu o ambulanta SMURD si o autospeciala de stingere cu apa si spuma."In urma impactului…

- Pompierii au intervenit luni seara la un accident rutier petrecut in comuna Mica din județul Cluj. O mașina s-a rasturnat, iar patru tineri au fost transportați la spital. Pompierii din cadrul Detașamentului Dej au intervenit noaptea trecuta la un accident rutier petrecut pe raza localitații Mica. Apelul…

- Astazi, in jurul orei 18:05, in urma unui apel primit la numarul unic de urgența 112, pompierii din cadrul Detașamentului de Pompieri Focșani au fost solicitați sa intervina pentru stingerea unui incendiu izbucnit la un autoturism, care circula pe DN 2 E85, sensul de mers Focșani-Garoafa. La locul evenimentului…

- Un barbat a fost ranit sambata seara, intr-un accident rutier produs in localitatea Gagești, comuna Bolotești. Potrivit unui comunicat al Serviciului de Ambulanța Județean Vrancea, un autoturism a intrat intr-un cap de pod, in urma impactului șoferul fiind ranit și incarcerat. „La ora 22.32, Serviciul…

