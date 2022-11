Stiri pe aceeasi tema

- Un incident mai putin obisnuit a avut loc ieri seara in municipiul Iasi. Soferul unui BMW de culoare gri nu a oprit la semnalele Politiei si acestia au fost nevoiti sa urmareasca masina cu numere de Maramures. In autoturism se mai aflau inca trei tineri, iar autovehiculul circula dinspre Nicolina…

- Joi, 20 octombrie, in jurul orei 02.10, in timp ce conducea autoturismul pe DN17 in afara localitații Paltinoasa, o femeie de 33 de ani din comuna Stroiești a patruns pe sensul opus de mers, intrand in coliziune cu autoturismul condus regulamentar de un barbat de 69 de ani din județul Botoșani. Din…

- Polițiștii Secției 6 Poliție Rurala Florești au reținut pentru 24 de ore un barbat in varsta de 45 de ani, din comuna Florești, dupa ce a condus autoturismul, avand concentrația de 1,43 mg/l alcool pur in aerul expirat. In fapt, la data de 13 octombrie a.c., in jurul orei 14.30, barbatul ar fi condus…

- Cel puțin cinci persoane au fost ucise dupa ce un șofer beat a intrat intr-un grup de studenți intr-o stație de autobuz din Bratislava. Poliția slovaca a declarat ca mașina a dat peste mai mulți pietoni „cu viteza mare” duminica seara, scrie Euronews. Patru persoane au fost ucise pe loc, in timp ce…

- O masina a intrat in multimea dintr-o statie de autobuz din Bratislava, informeaza Belga. Cel puțin patru persoane au decedat iar alte șapte oameni au fost raniți, transmite News . Deocamdata, nca nu se stie de ce vehiculul a intrat in plin in statia de autobuz, insa potrivit presei locale soferul era…

- Statisticile arata ca cele mai multe accidente rutiere se produc lunea. S-a confirmat din nou dimineața, cand un autocamion scapat de sub control s-a rasturnat in localitatea Sanmarghita din comuna Mica. Apelul la 112 a venit in jurul orei 7.10, iar la locul evenimentului a intervenit o autospeciala…

- Soferul unei masini, un barbat de 57 de ani, a suferit un stop cardio-respirator si a scapat autoturismul de sub control, intrand cu el intr-o statie de autobuz din Baia Mare. In urma accidentului, un baiat de 13 ani aflat in statie a fost ranit, iar pasagerul din dreapta soferului a suferit un atac…

