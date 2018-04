Stiri pe aceeasi tema

- O mașina a intrat într-un grup de pietoni în orașul german Munster, provocând moartea și ranirea mai multor persoane, a anunțat sâmbata poliția locala, relateaza site-ul agenției Reuters. Nu exista deocamdata informații despre natura acestui incident, iar anchetatorii verifica…

- Trei persoane au murit si aproximativ 30 au fost ranite, dupa ce o duba a intrat in multime, in orasul Munster, din vestul Germaniei. Politia a anuntat ca si-au pierdut viata mai multi oameni, cel mai probabil si cel care se afla la volanul autovehiculului.

- Politia a descoperit "un obiect suspect" in furgoneta individului care a intrat sambata intr-un grup de oameni in orasul Munster, din vestul Germaniei, potrivit unui purtator de cuvant al institutiei, informeaza dpa, conform agerpres.ro. Politia a izolat zona pentru a continua ancheta, a adaugat…

- Politia a descoperit "un obiect suspect" in furgoneta individului care a intrat sambata intr-un grup de oameni in orasul Munster, din vestul Germaniei, potrivit unui purtator de cuvant al institutiei, informeaza dpa. Politia a izolat zona pentru a continua ancheta, a adaugat oficialitatea germana. Potrivit…

- Cateva persoane au fost ucise si aproximativ 50 au fost ranite sambata in centrul orasului Munster, din vestul Germaniei, a anuntat politia germana. Potrivit mai multor media germane, o masina a intrat in multime in acest oras din landul Rhenania de Nord-Westphalia. Politia locala a informat ca soferul…

- Cateva persoane au fost ucise si mai multe au fost ranite sambata in centrul orasului Munster, din vestul Germaniei, a anuntat politia germana pe Twitter, informeaza AFP. Potrivit mai multor media germane, o masina a intrat in multime in acest oras din landul Rhenania de Nord-Westphalia. Politia…

- Cel puțin 3 persoane au fost ucise si 50 au fost ranite, astazi, in centrul orasului Munster, din vestul Germaniei, a anuntat politia germana pe Twitter, informeaza AFP. Potrivit mai multor media germane, o masina a intrat in multime in acest oras din landul Rhenania de Nord-Westphalia. Politia locala…

- Cel putin 30 de persoane au fost ranite, dupa ce o duba a intrat in multime, in orasul Munster, din vestul Germaniei. Politia a anuntat ca si-au pierdut viata mai multi oameni, cel mai probabil si cel care se afla la volanul autovehiculului.