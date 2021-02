Stiri pe aceeasi tema

- La data de 25 ianuarie 2021, in jurul orei 08.15, pe DN 75, pe raza localitații Tauți, județul Alba, un barbat de 33 de ani, din Zlatna, in timp ce conducea un autoturism in direcția Zlatna – Alba Iulia, ar fi acroșat o femeie de 47 de ani, din localitatea Tauți, care circula pe marginea carosabilului,…

- Pana la data de 23 ianuarie 2021, in județ s-au inregistrat 13552 de persoane confirmate pozitiv, 12401 de persoane vindecate și 358 de decese. Vineri, in Alba au fost prelucrate 529 de probe (319 la SJU si 210 la DSP). Numarul total de teste efectuate pana in prezent in județ a ajuns la 152657. In…

- La data de 18 ianuarie 2021, in jurul orei 18,20, polițiștii rutieri din Alba Iulia au intervenit pentru soluționarea unui eveniment rutier, soldat cu pagube materiale, produs pe strada Aurel Vlad din municipiu. Un barbat de 63 de ani, din Alba Iulia, in timp ce conducea un autoturism, a intrat in coliziune…

- La data de 31 decembrie 2020, in jurul orei 05,45, polițiștii din Zlatna au intervenit la un accident rutier produs pe DN 75, pe raza localitații Izvorul Ampoiului. Un tanar de 23 de ani, din Alba Iulia, in timp ce conducea un autoturism in direcția Abrud – Zlatna, a ieșit de pe partea carosabila și…

- Pana la data de 22 decembrie 2020, in județ s-au inregistrat 11854 de persoane confirmate pozitiv, 10353 de persoane vindecate și 311 decese. Luni, in Alba, au fost prelucrate 580 de probe (271 la DSP si 309 la SJU). Numarul total de teste efectuate pana in prezent in județ a ajuns la 137617. In ultimele…

- Pana la data de 13 decembrie 2020, in județ sunt inregistrate 11290 de persoane confirmate pozitiv, 9512 de persoane vindecate și 290 de decese. Sambata, in Alba, au fost prelucrate 211 probe, la SJU. Numarul total de teste efectuate pana in prezent in județ a ajuns la 132773. In ultimele 24 de ore…

- Pana la data de 3 decembrie 2020, in județ sunt inregistrate 10303 persoane confirmate pozitiv, 8008 persoane vindecate și 268 de decese. Miercuri, in Alba, au fost prelucrate 851 de probe (394 la DSP si 457 la SJU). Numarul total de teste efectuate pana in prezent in județ a ajuns la 126421. In ultimele…

- Pana la data de 27 noiembrie , in județ au fost confirmate pozitiv 9741 de persoane, 7001 sunt vindecate și s-au consemnat 250 de decese. Joi, in Alba, au fost prelucrate 745 de teste (410 la DSP si 335 la SJU). Numarul total de teste efectuate pana in prezent in județ a ajuns la 123615. In ultimele…