Stiri pe aceeasi tema

- Alerta in orasul german Munster dupa ce o duba a intrat in plin in mulțime, omorand oameni și ranind alții. Ar fi vorba de circa 30 de victime, morți și raniți. Numarul morților nu a fost comunicat, iar poliția a cerut populației sa elibereze centrul orașului pentru a acționa eficient. Agenția Reuters,…

- Cateva persoane au fost ucise si aproximativ 50 au fost ranite sambata in centrul orasului Munster, din vestul Germaniei, a anuntat politia germana. Potrivit mai multor media germane, o masina a intrat in multime in acest oras din landul Rhenania de Nord-Westphalia. Politia locala a informat ca soferul…

- Cateva persoane au fost ucise si mai multe au fost ranite sambata in centrul orasului Munster, din vestul Germaniei, a anuntat politia germana pe Twitter, informeaza AFP. Potrivit mai multor media germane, o masina a intrat in multime in acest oras din landul Rhenania de Nord-Westphalia. Politia…

- Au aparut primele imagini dupa ce o duba a intrat in plin intr-un grup de persoane in orașul german Munster. Poliția și echipajele de prim ajutor au intervenit de urgența și anunța ca exista morți și raniți. Se pare ca și autprul atacului a fost ucis dupa incident. va urma

- Cel putin 30 de persoane au fost ranite, dupa ce o duba a intrat in multime, in orasul Munster, din vestul Germaniei. Politia a anuntat ca si-au pierdut viata mai multi oameni, cel mai probabil si cel care se afla la volanul autovehiculului.

- O masina a intrat într-un grup de oameni în orasul Münster, din vestul Germaniei, ucigând si ranind mai multe persoane, anunta BBC. Din primele informatii ar fi vorba de un atac terorist.

- O masina a intrat sambata intr-un grup de oameni in orasul Munster, din vestul Germaniei, ucigand si ranind mai multe persoane, a relatat publicatia Spiegel Online, citata de Reuters. Potrivit sursei citate, nu este clar daca incidentul este un accident sau un atac.

- Cateva persoane au fost ucise si mai multe au fost ranite sambata in centrul orasului Munster, din vestul Germaniei, a anuntat politia germana pe Twitter, informeaza AFP. Potrivit mai multor media germane, o masina a intrat in multime in acest oras din landul Rhenania de Nord-Westphalia. Reuters transmite…