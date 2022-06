Stiri pe aceeasi tema

- O masina a intrat intr-o mulțime de oameni in vestul Berlinului, provocand moartea unei persoane și ranirea a cel puțin 30 de oameni, a anunțat miercuri televiziunea publica germana rbb24 și Reuters, citand serviciile de urgența. Suspectul a fost arestat, a anunțat poliția. „Un barbat ar fi intrat cu…

- Accident rutier intre un autoturism și o motocicleta in zona Kaufland de pe str. Lt. Stancu Ion in centrul Municipiului Targoviște. O motocicleta s-a izbit de un autoturism, iar cel Post-ul S-a izbit de o mașina cu motocicleta. O persoana a fost ranita! apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Politia din San Francisco s-a confruntat recent cu o situatie mai putin obisnuita atunci cand un agent a oprit o masina autonoma care circula noaptea, cu farurile stinse, fara sofer si fara pasageri, informeaza AFP. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Un accident rutier a avut loc in Austria, unde o femeie in varsta de 30 de ani, a intrat cu mașina intr-un camion care venea din sens opus. DIn pacate, pentru ea nu s-a mai putut face nimic și a fost declarata decedata. In momentul de fața autoritațile cauta martori la acest accident teribil.

- Un șofer teribilist a facut drifturi cu mașina vineri noaptea, chiar in centrul Ploieștiului, la un moment dat, barbatul a lovit o alta mașina pe care a proiectat-o in autovehiculele parcate, dupa care apoi a demarat in tromba, scrie Ziarul Incomod. Poliția a deschis o ancheta, dupa acest incident.…