Stiri pe aceeasi tema

- O mașina a intrat in mulțiume in orașul Munster din Germania. Mai multe persoane ar fi murit dupa ce un șofer a condus sambata mașina direct intr-un grupa de oameni, scrie BBC News. UPDATE 18: 21 Potrivit Die Welt, șoferul dubiței folosite in atac s-a sinucis Hundertschaften aus ganz NRW sind unterwegs…

- Au aparut primele imagini dupa ce o duba a intrat in plin intr-un grup de persoane in orașul german Munster. Poliția și echipajele de prim ajutor au intervenit de urgența și anunța ca exista morți și raniți. Se pare ca și autprul atacului a fost ucis dupa incident. va urma

- O masina a intrat sambata intr-un grup de oameni in orasul Munster, din vestul Germaniei, ucigand si ranind mai multe persoane Potrivit primelor informații, barbatul a intrat cu o duba in mulțime. Cel puțin 30 de persoane zac intinse pe trotuar, in aceste momente.

- O masina a intrat sambata intr-un grup de oameni in orasul Munster, din vestul Germaniei, ucigand si ranind mai multe persoane, a relatat publicatia Spiegel Online, citata de Reuters. Potrivit sursei citate, nu este clar daca incidentul este un accident sau un atac.

- Cateva persoane au fost ucise si mai multe au fost ranite sambata in centrul orasului Munster, din vestul Germaniei, a anuntat politia germana pe Twitter, informeaza AFP. Potrivit mai multor media germane, o masina a intrat in multime in acest oras din landul Rhenania de Nord-Westphalia. Reuters transmite…

- Echipa Humboldt Broncos se deplasa pe autostrada 35, la nord de Tisdale, in provincia Saskatchewan. Politia canadiana a anuntat ca 28 de persoane se aflau in autocar, din care 14 si-au pierdut viata, inclusiv soferul. Celelalte 14 persoane au fost transportate la spital, iar trei se afla in stare critica.…

- Douazeci și unu de persoane și-au pierdut viața și 72 au fost ranite in mai multe incidente care au avut loc in orașul Oruro, prima zi de carnaval in Bolivia. Cel mai grav incident a fost explozia accidentala a unei canistre cu benzina care a omorat opt persoane, scrie BBC News. Cel puțin opt persoane…

- Paisprezece persoane au fost ranite intr-o explozie produsa in noaptea de luni spre marti in centrul orasul belgian Anvers, transmit agentiile dpa, Belga si Reuters, citand politia locala, care a exclus, intr-un mesaj pe Twitter, orice legatura cu terorismul. Explozia, produsa in cartierul studentesc…