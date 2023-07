Stiri pe aceeasi tema

- Sapte copii si doi adulti au fost raniti dupa ce o masina s-a izbit de cladirea unei scoli primare din Wimbledon, in sud-vestul Londrei, potrivit Dailymail. O mașina s-a izbit de cladirea unde functionau clasele pregatitoare. Incidentul a avut loc in jurul orei locale 10:00 (12:00, ora Romaniei). Scoala…

- Un minor in varsta de 12 ani din Sibiu a furat joi o mașina, s-a urcat la volan și a condus pe strazile din municipiu. A fost urmarit de un echipaj de poliție aproximativ 2 kilometri intr-un cartier din Sibiu, potrivit Turnu Sfatului. Incidentul le-a dat emoții forțelor de ordine, avand in vedere faptul…

- Politia Metropolitana din Londra a anuntat ca a arestat 52 de persoane, sambata, in ziua incoronarii regelui Charles al III-lea, potrivit CNN. Poliția Metropolitana a confirmat ca au fost efectuate mai multe arestari in centrul Londrei și a ieșit public cu un discurs pentru a-și justifica gestul: „Astazi…

- Cel putin opt persoane au fost ucise si 13 ranite intr-un atac armat in Serbia, la aproximativ 60 de kilometri sud de Begrad, la doar o zi de la atacul armat de la scoala din capitala in urma caruia au murit noua persoane, potrivit The Guardian. Sapte dintre raniti sunt in stare critica. Incidentul…

- Cinci persoane au fost ranite, miercuri dimineata, dupa ce masina in care se aflau s-a rasturnat in drum spre Poiana Brasov. ”In jurul orei 02.45, politistii Biroului Rutier Brasov au fost sesizati cu privire la faptul ca, pe strada Calea Poienii din municipiul Brasov, ar fi avut loc un accident rutier…