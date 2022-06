Stiri pe aceeasi tema

- Un autoturism care a incercat sa forteze barierele de protectie de la intrarea in Vatican, in timp ce Suveranul Pontif tinea predica de duminica in fata a peste 20 de mii de oameni, a fost oprita cu focuri de arma.

- PRINS…Un barbat din judetul Vaslui s-a aruncat sa conduca masini de tonaj mare (un ansamblu de vehicule), desi permisul sau de conducere nu-i permitea acest lucru. Acesta s-a ales cu un dosar penal intocmit de politistii de frontiera Oancea. Soferul a cazut in plasa, fiind oprit de un echipaj al Politiei…

- Cel putin o persoana a fost ucisa, iar altele au fost ranite dupa ce un vehicul a lovit un grup de persoane, in Berlin, afirma surse din cadrul serviciilor de securitate germane. Incidentul rutier a avut loc in zona Breitscheidtplatz (Charlottenburg) din Berlin. Un individ a lovit cu un autoturism un…

- In aceasta dimineața, in zona Autogarii Bacau, o mașina cu numere de Neamț a fost blocata de o autoutilitara a Poliției. Șoferul – spun martorii – a fost scos din mașina, pus jos și incatușat. Se pare ca mașina respectiva nu oprise la semnalele polițiștilor. Articolul Șofer blocat și incatușat dupa…

- Polițiștii de frontiera din cadrul STPF Suceava au descoperit si confiscat dintr-un autoturism oprit in trafic, aproximativ 5.000 pachete de tigari de provenienta Duty Free, in valoare de peste 56.000 lei. Șoferul mașinii a fost reținut, dupa o urmarire in trafic pe raza localitații Vicovu de Sus. Ieri,…

- Un tanar care, la numai 20 de ani, a fost protagonistul unei urmariri fara precedent cu poliția dupa el a scapat de pedeapsa de 1 an și 5 luni de inchisoare stabilita inițial de Judecatoria Suceava. Curtea de Apel Suceava a admis apelul lui Emanuel Costel Hanganu și a decis ca pedeapsa de 1 an și 5…

- Un barbat din Caila se afla in arestul poliției, dupa o urmarire ca-n filme pe o distanța de kilometri buni. A fost prins dupa ce a ajuns cu autoturismul in decor. Inclusiv autospeciala poliției a fost avariata. Un echipaj al poliției municipiului a facut semn aseara, unui autoturism, sa opreasca pentru…

- Un ramnicean, in varsta de 31 de ani, a ajuns in arestul Poliției, dupa ce a refuzat sa se supuna testarii cu alcooltestul, nu a dorit nici sa ii fie prelevate probe biologice și și-a incendiat mașina, dupa ce a produs un accident in municipiul Ramnicu Sarat, eveniment rutier soldat doar cu pagube materiale. …