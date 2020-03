Stiri pe aceeasi tema

- Un autoturism a ramas impotmolit in asfaltul proaspat turnat, vineri, in timpul lucrarilor de reparație facute pe o strada intens circulata din Aiud. Incidentul, care a blocat mai mult timp traficul in zona, a fost surprins de un localnic, imaginea fiind postata pe Facebook. ”Atenție! Se lucreaza la…

- Un accident de circulație a avut loc, in urma cu cateva minute, pe DN 66 A. Evenimentul rutier s-a produs in zona termocentralei Paroșeni. Șoferul unui autoturism a pierdut controlul volanului și a ieșit in afara parții carosabile. Autoturismul s-a rasturnat, ajungand pe plafon. Doua autoturisme…

- Masina se afla pe o strada în care indicatorul rutier spunea OBLIGATORIU DREAPTA, însa soferul si-a vazut linistit de drum si a mers înainte pe o strada cu sens unic. Gestul facut ,cel mai probabil de un sofer al M.A.I, a atras comentarii dure pe internet. Mai multi utilizatori…

- Tanara traversa strada pe trecerea de pietoni, dar șoferul grabit nu a observat-o și a lovit-o in plin. La fața locului a venit Poliția și Ambulanța, femeia fiind transportata la spital. Tatiana Spînu a relatat ca s-a ales cu o comoție cerebrala, însa a refuzat…

- Un baiat in varsta de 12 ani a fost accidentat de un autoturism, in timp ce traversa regulamentar o strada din municipiul Bistrița. Copilul a ajuns la spital pentru mai multe investigații și ingrijiri de specialitate. Un copil in varsta de 12 ani, din localitatea Budești, a fost accidentat de un autoturism,…

- Un autoturism a fost lovit de tren la marginea municipiului Arad, soferul decedand in urma ranilor suferite. Femeia care il insotea are numeroase traumatisme interne si externe, dar este in stare stabila, a declarat, vineri, purtatorul de cuvant al IPJ Arad, Claudia Iuga. "Barbatul a condus autoturismul…

- O fetița de 10 ani ani a ajuns in coma la spital dupa ce a fost lovita de o mașina pe o strada din Arad, transmite Mediafax.Accidentul a avut loc marți dimineața. Acesta traversa printr-un loc nepermis in momentul in care a fost lovita de o mașina condusa de un barbat in varsta de 50 de ani.Șoferul…

- In localitatea Sacuieni o minora a fost acroșata și accidentata de un autoturism condus de un targoviștean. Autovehiculul se deplasa Post-ul SACUIENI: Fetița lovita de o mașina, in timp ce traversa strada apare prima data in Gazeta Dambovitei .