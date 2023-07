Stiri pe aceeasi tema

- O masina apartinand Postei Romane a fost implicata, vineri, intr-un accident de circulatie pe DN 24, in localitatea Solesti, in urma evenimentului nefiind inregistrate victime, au informat reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Vaslui. Detasamentul de pompieri Vaslui a intervenit…

- COMUNICAT DE PRESAMasuri de protectie pe timpul caniculei Intra pe Platforma Nationala de Pregatire pentru Situatii de Urgenta ldquo;FII pregatit" si consulta ghidurile aflate la rubrica Fenomene Meteo Extreme. Afla cum sa reactionezi pe timpul perioadelor caniculare, accesand link ul de mai jos:https:…

- Doua hectare de vegetatie uscata din localitatea Zorleni au ars, miercuri, in urma unui incendiu izbucnit cel mai probabil din cauza radiatiei solare, au informat reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Vaslui. Pompierii din cadrul Detasamentului Barlad au intervenit cu doua…

- O persoana a decedat si alte patru, intre care doi minori, au fost ranite, joi seara, dupa ce masina in care se aflau a fost lovita de un tren, la o trecere la nivel cu calea ferata din localitatea Orlesti, au transmis reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Valcea.

- Mașina in care se afla micuțul a fost izbita in plin de o alta. Cel mic a scapat fara absolut nicio zgarietura, in schimb, ambii parinți au ajuns la spital cu rani multiple. O masina in care se aflau doi adulti, sot si sotie, si copilul lor, un bebelus in varsta de o luna, a fost implicata, sambata,…

- O masina in care se aflau doi adulti, sot si sotie, si copilul lor, un bebelus in varsta de o luna, a fost implicata, sambata, intr-un accident rutier pe DE 581, in comuna Tutova, potrivit Agerpres.Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Vaslui, masina s-a izbit…

- Un autoturism in care se aflau doua persoane a luat foc in mers pe o strada din municipiul Vaslui, in urma incidentului nefiind inregistrate victime, au informat reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU). Detasamentul de pompieri Vaslui a intervenit cu o autospeciala de stingere…

- Doi tineri de 15, respectiv 21 de ani au murit, iar un baiat de 17 ani a ajuns in stare grava la Spitalul pentru Copii "Sfanta Maria" din Iasi, in urma unui accident produs duminica dimineata in localitatea Scheia, comuna Al. I. Cuza, a informat purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii…