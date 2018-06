Stiri pe aceeasi tema

- In urma cu putin timp, un accident rutier a avut loc la intersectia bulevardului Aurel Vlaicu cu strada Baba Novac din Constanta. Un autoturism a intrat intr un bloc. Persoana aflata in masina este incarcerata.Pompierii ISU Constanta intervin in aceste momente.Stire in curs de actualizare. ...

- In urma cu cateva zile, un timișorean a surprins un hoț in propria-i mașina, lasata in parcarea unui centru comercial din Timișoara, in timp ce acesta se pregatea sa fure ... The post Intrusul prins intr-o mașina de proprietarul acesteia, arestat preventiv pentru talharie appeared first on Renasterea…

- Pompierii ISU au fost solicitati sa intervina pentru stingerea unui incendiu izbucnit la un autoturism, pe strada Strandului din Ploiesti. La fata locului s-au deplasat doua echipaje de pompieri si o Ambulanta SMURD. Stire in curs de actualizare

- O mașina a ars complet astazi pe autostrada A1, la kilometrul 476, pe sensul de mers de la Timișoara spre Lugoj, in jurul orei 13.00. Pompierii s-au deplasat de urgența la fața locului și au stins focul, insa mașina a fost distrusa in totalitate. Din fericire, niciunul dintre cei aflați in mașina nu…

- VLADIMIRESCU. Și-a construit o soba in apartament, folosind pentru evacuarea fumului gurile de aerisire ale blocului care au corespondența in baie. Din soba a cazut scantei pe grilajul de plastic al baii vecinului, aprinzandu-se, producand astfel un incendiu. Pereții baii, mașina de spalat haine…

- Un incendiu puternic a izbucnit pe strada Sculpturii din municipiu. Pompierii suspecteaza ca proprietarul a fost surprins de flacari in interior. Incendiul a izbucnit intr-o casa in care se stie ca proprietarul depoziteaza cantitati mari de deseuri, iar o parte din acoperis s-a prabusit deja. Pompierii…

- Imagini cu o mașina facuta scrum, pe strada Bradișor din Alba Iulia, ne-au fost trimise de un cititor. Se pare ca e vorba despre o incendiere iar locatarii din zona discuta despre o posibila razbunare dupa un divorț. Incidentul s-ar fi produs in noaptea de miercuri spre joi, iar langa autoturism s-ar…

- O mașina a luat foc in mers marți, la pranz, pe strada Transilvaniei din municipiul Buzau. Pompierii au reușit sa stinga flacarile care au avariat partea din fața a autoturismului. Autoturismul BMW X5 aparținand unui patron de local din municipiul Buzau circula pe strada Transilvaniei, in zona Fabricii…