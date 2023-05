Stiri pe aceeasi tema

- O explozie teribila a avut loc, duminica dimineața, intr-o stație de alimentare cu gaz, in localitatea Pantelimon, județul Ilfov. O mașina a fost aruncata in aer și un tanar in varsta de 26 de ani, angajat al stației de alimentare, a murit pe loc.

