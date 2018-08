Stiri pe aceeasi tema

- In cursul diminetii de marti, 17 iulie, o masina a luat foc si a ars ca o torta. Autoturismul, marca Citroen Picasso, se afla pe strada George Enescu, din Baia Mare, stationand intr-o pozitie nefireasca, perpendicular pe bordura. Martorii oculari spun ca la momentul incendiului, usile masinii erau inchise.…

- Un accident rutier, soldact cu ranirea ușoara a unei persoane, a avut loc, joi seara, pe strada Fabricii de Zahar, din Cluj-Napoca.Potrivit reprezentanților IPJ CLuj, un tânar care s-ar fi angajat în traversarea neregulamentara a strazii, în timp ce se afla pe trotineta,…

- Cel putin patru persoane au fost spitalizate in urma acestei drame. Presa irlandeza relateaza ca doua dintre victime se afla in stare grava. La volanul masinii se afla chiar preotul paroh al Bisericii Immaculata Conception, unde a avut loc accidentul. Vom reveni cu amanunte.

- Un subofiter de la ISU Cluj și-a vazut moartea cu ochii in aceasta dimineața. Și asta dupa ce o cutie lasata langa masina sa a explodat. In urma deflagrației, barbatul a fost ranit. La fața locului au ajuns de urgența medicii și polițiștii care au deschis o ancheta. Reprezentantii IPJ Cluj au declarat…

- Tineri batuti crunt si aruncati in mijlocul strazii, la Baia Mare, luni dimineața. Cei trei tineri au fost dusi la un spital din Baia Mare pentru a primi ingrijiri medicale. Potrivit ultimelor informatii, doua dintre cele trei victime au ramas internate. Politia a deschis o ancheta in acest caz. Un…

- In aceasta dimineata, in jurul orei 04:45, un barbat, in varsta de 38 de ani, din judetul Dambovita, a condus o autoutilitara pe DN 2A, dinspre Ovidiu catre Harsova. Pe fondul neatentiei, la intrare n localitatea Mihail Kogalniceanu, a pierdut controlul directiei de mers, parasind partea carosabila…

- Accident spectaculos in aceasta dupa-amiaza, in București. Pe o strada ingusta din Sectorul 3, un șofer a reușit sa rastoarne mașina. Nu știe cum a ajuns șoferul la aceasta „performanța”, cert este ca autoturismul s-a rasturnat fix in mijlocul strazii, blocand astfel accesul altor autovehicule. Mai…