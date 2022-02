O mașină a explodat în București, pe unul dintre cele mai aglomerate bulevarde. Flăcări de trei metri au cuprins autoturismul Incidentul s-a produs la intersecția dintre Șoseaua Ștefan cel Mare și strada Lizeanu, iar traficul auto s-a desfașurat pe un singur sens, dinspre Piața Obor spre Piața Victoriei.Nu au fost raportate victime, dar pagubele materiale sunt insemnate. Doua mașini de pompieri și o autospeciala de descarcerare au intervenit de urgența la fața locului.Pompierii au stins repede flacarile, care au atins și trei metri inalțime. Din autoturismul, care aparținea unei companii care monteaza gresie și faianța, nu a mai ramas nimic. ars in intregime.Este al doilea incendiu care se produce la un autoturism in… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

Stiri pe aceeasi tema

- O masina a luat foc si apoi a explodat marti seara, in intersectia dintre bulevardul Stefan cel Mare si strada Lizeanu, din Sectorul 2 al Capitalei. Nu au existat victime, a declarat pentru Libertatea plutonierului adjutant Valentin Stiubei, de serviciu la ISUBIF.

- Un autoturism a a luat foc in mers, marți, 15 februarie, și apoi a explodat, in intersecția dintre Bd. Ștefan cel Mare și strada Lizeanu din București. Potrivit plutonierului adjutant Valentin Știubei, de serviciu la ISUBIF, incendiul a fost lichidat și nu au fost victime. Apelul catre pompieri a fost…

- Incidentul a avut loc joi dupa amiaza, pe Calea Victoriei intre Bulevardul Dacia și Calea Grivitei. O mașina aflata in trafic a ars ca o torța, insa in urma evenimentului, nu au fost raportate persoane ranite, informeaza Brigada Rutiera, intr-un comunicat. Potrivit autoritaților, traficul este deviat…

- Un biciclist curier și un șofer s-au incaierat in traficul din București. Biciclistul s-a urcat pe capota mașinii, iar șoferul nervos a decis sa il duca așa pana la cea mai apropiata secție de poliție. Ambii participanți la trafic au ajuns la poliție pentru audieri. Incidentul in trafic a avut loc pe…

- Un tanar in varsta de 35 de ani a cazut, duminica, cu mașina in raul Dambovița, in zona Podului Ciurel din Capitala. Pompierii chemați sa intervina au reușit sa-l scoata din mașina, iar echipajul SMURD face, la ora transmiterii acestei știri, eforturi pentru a-l salva. Autoturismul s-a scufundat parțial…

- Un tanar in varsta de 35 de ani a cazut, duminica, cu mașina in raul Dambovița, in zona Podului Ciurel din Capitala. Pompierii chemați sa intervina au reușit sa-l scoata din mașina, iar echipajul SMURD face, la ora transmiterii acestei știri, eforturi pentru a-l salva. Autoturismul s-a scufundat parțial…

- In cursul zilei de azi, o mașina a Jandarmeriei a cazut intr-un șanț de pe Șoseaua Fundeni din București. In zona respectiva se efectua lucrari pe marginea parții carosabile. Mașina de jandarmerie, rasturnata intr-un șanț Autospeciala s-a rasturnat intr-un șanț de pe Șoseaua Fundeni, acolo unde se efectuau…

- Omul de afaceri Gigi Becali a fost implicat, luni dimineața, intr-un accident rutier care a avut loc in Capitala. Incidentul a avut loc in aceasta dimineața, la ora 06:50, pe Bulevardul Aviatorilor din...