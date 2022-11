Stiri pe aceeasi tema

- Cele patru femei care se aflau in masina care a cazut, luni seara, de pe DN 12C in raul Bicaz, au iesit singure din autoturism, informeaza Agerpres . Purtatorul de cuvant al IPJ Neamt, subinspectorul Ramona Ciofu, a declarat ca, din cercetarile preliminare, un autoturism condus de o femeie in varsta…

- Un tanar din Dolj s-a ales cu dosar penal, dupa ce s-a filmat și s-a postat pe Tik Tok, cum se urca cu picioarele pe o mașina de Poliție. In urma imaginilor postate de tanarul din Dolj pe rețelele de socializare, Polițiștii din Dolj s-au autosesizat și au deschis dosar penal in acest caz. In imaginile…

- In aceasta seara a avut loc un protest spontan in București, dupa ce un tanar a murit in urma unui accident de mașina. Locuitorii din zona, revoltați, au ieșit in strada, chiar pe trecerea de pietoni unde a fost lovit baiatul. Circulația a fost blocata, iar șoferii sunt nevoiți sa gaseasca alte variante.…

- Coreea de Nord a lansat doua rachete balistice duminica dimineața (9 octombrie), au anunțat autoritațile din țarile vecine, a șaptea lansare de acest fel efectuata de Pyongyang in ultimele zile, ceea ce a contribuit la o alarma generalizata la Washington și la aliații sai de la Tokyo și Seul. Coreea…

- Un atac sinucigaș la un centru de meditații din capitala afgana Kabul a ucis cel puțin 19 persoane și a ranit alte zeci, a anunțat vineri poliția, dar nu a existat o revendicare imediata a responsabilitații pentru acest atac. Mulți dintre cei care locuiesc in zona vestica in care s-a produs explozia…

- UPDATE 12.30 Primaria Sectorului 4 a dispus „indisponibilizarea” autocamionului care a avariat pasajul, pana la momentul in care proprietarul autotrenului platește contravaloarea pagubelor produse acestei lucrari de construcții. Pagubele sunt evaluate la 10.000 de lei. Autocamionul este inmatriculat…

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski vrea ca trupele ruse sa fuga din calea ofensivei lansata de forțele sale, in apropierea orașului Herson, din sudul localitații, și sa mearga acasa, spunand ca armata ucraineana iși reia teritoriul, deși Rusia a spus ca atacul a eșuat. Atacul Ucrainei vine dupa…

- Un tanar de 30 de ani a murit, luni, dupa ce a cazut de la etajul al IV-lea al unui bloc de locuinte din Cluj-Napoca. „Pompierii din cadrul Detasamentului 2 Cluj-Napoca au intervenit in aceasta seara pentru a acorda primul ajutor calificat unui barbat cazut de la inaltime pe strada Taberei din municipiul…