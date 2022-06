Stiri pe aceeasi tema

- Interventie de urgenta in zona barajului de la Mihailesti, acolo unde un autoturism a cazut in apa raului Arges. La fata locului s au deplasat pompierii din cadrul Garzii de Interventie Mihailesti, cu o autospeciala dotata cu accesorii specifice pentru salvare, un echipaj de scafandri, o unitate de…

- O masina a cazut, duminica, in raul Arges, in zona Barajului Mihailesti, judetul Giurgiu. Trecatorii au prins masina in chingi pentru a nu se scufunda. Soferul, in varsta de 34 de ani, a reusit sa iasa, fiind transportat la spital, potrivit news.ro. ”Interventie de urgenta in zona barajului de la Mihailesti,…

- O femeie in varsta de 34 de ani si fetita acesteia in varsta de un an si cateva luni au fost transportate la un spital din Capitala in urma unui accident rutier intre doua autoturisme, pe DN 6, intre localitatile Ghimpati si Valea Plopilor. „ISU Giurgiu a fost solicitat sa intervina in aceasta dupa-amiaza…

- O persoana a decedat si alte doua au fost ranite dupa ce un camion pentru transportul gunoiului a cazut intr-o rapa, vineri dimineata, la marginea DN 57B, intre localitatile Oravita si Marila, a informat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Caras-Severin. Ranitii au fost preluati de un echipaj al…

- Pompierii din cadrul Garzii de Interventie Mihailesti au intervenit, joi, pentru stingerea unui incendiu pe un teren viran din localitate, in care au ars peste 150 de kilograme de anvelope si mase plastice, informeaza reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Giurgiu. Fii…

- Un pieton a fost lovit de masina luni, 25 aprilie, in municipiul Constanta, iar soferul a fugit de la fata locului.Conform primelor informatii furnizate de Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta "Dobrogea", pietonul a fost accidentat in zona Secttei 4 Politie Constanta, pe strada Somes. A fost mobilizat…

- O femeie de 75 de ani a decedat, iar o alta de 42 de ani a suferit multiple leziuni in urma unui accident de circulatie care a avut loc vineri dupa-amiaza pe DN 66, in apropierea localitatii Maceu. Autoturismul in care se aflau victimele s-a lovit de un cap de pod de pe marginea soselei, a informat…