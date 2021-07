Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit ISU Ialomita, in jurul orei 3.35, pompierii au fost alertati prin 112 ca in Bratul Borcea al Dunarii, pe raza comunei Bordusani, un autoturism a cazut in apa. In interiorul masinii se aflau 3 barbati cu varste cuprinse intre 38 si 50 de ani. Dintre aceștia, un barbat de 38 de ani s-a autoevacuat,…

