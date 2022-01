Stiri pe aceeasi tema

- O mașina a ambasadei SUA la București a lovit, marți, in nordul Capitalei, pe trecerea de pietoni, o femeie de aproximativ 40 de ani care traversa strada, potrivit Antena 3. La volan s-a aflat viceconsulul ambasadei americane la București, a mai transmis sursa citata. Acccidentul a avut loc…

- Un accident grav a avut loc, sambata seara, pe o sosea intens circulata din Sectorul 2 al Capitalei. Un șofer care circula cu viteza nu a oprit la trecerea de pietoni și a intrat in plin intr-un barbat care traversa in acel moment, transmite G4Media . Accidentul a avut loc in jurul orei 21.00, la cațiva…

- Agentul Constantin Popescu, cel care a spulberat cu mașina doua fetițe pe trecerea de pietoni, in sectorul 1 al Capitalei, avea nevoie de formare profesionala și apoi de pregatire continua, cu atat mai mult cu cat fusese incadrat din sursa externa, fara sa urmeze macar cursurile vreunei școli de poliție.…

- Ministrul Afacerilor Interne Lucian Bode a avut luni prima reactie in cazul accidentului in care un politist a lovit doua fetite, in Bucuresti, una dintre ele murind. Ministrul a afirmat ca regreta enorm aceasta tragedie, ca sentimentul este unul cutremurator si ca ”vorbim de o fapta ireparabila”. Bode…

- Polițistul care a lovit cele doua fete pe trecerea de pietoni de pe bulevardul Laminorului din București a fost pus sub control judiciar de procurori. Dupa audierile de la Parchet, cand jurnaliștii au incercat sa ii puna intrebari., polițistul a fost violent, i-a bruscat și i-a impins, ca sa scape de…

- Un tanar care se plimba cu trotineta, noaptea, in București, a fost grav ranit dupa ce o mașina a dat peste el. Accidentul a avut loc in Piața Romana din Capitala. Tanarul ar fi taiat ambele benzi de circulație și a fost lovit de autoturismul unei firme de paza. Dupa impact, el a fost dus […] The post…

