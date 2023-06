O mașină a ajuns pe trotuar și a lovit doi pietoni, după ce șoferului i s-a făcut rău Accident de circulație, miercuri dupa-amiaza, pe strada 1 Decembroe 1918 din Petroșani. O mașina a ajuns pe trotuar, unde a lovit doi pietoni. „Polițiștii rutieri ajunși la fața locului au stabilit ca, un barbat in varsta de 35 de ani, din municipiul Petroșani, in timp ce conducea un autoturism pe strada 1 Decembrie 1918 din […] Articolul O mașina a ajuns pe trotuar și a lovit doi pietoni, dupa ce șoferului i s-a facut rau a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Autospeciala Politiei de Frontiera distrusa intr-un accident rutier pe strada Faget din Sighetu Marmației. Masina s-a ciocnit cu un autoturism Ieri, 23 iunie, polițiștii din Sighetu Marmației au intervenit la un accident rutier produs pe strada Faget din municipiu. La fața locului, polițiștii au stabilit…

- Un grav accident a avut loc, vineri, in Dej. Un autoturism care tracta o remorca auto s-a rasturnat In jurul orei 16.00, polițiștii au fost sesizați pentru a interveni la un accident rutier produs pe strada 1 Mai, din municipiul Dej. Conform primelor date, polițiștii au constatat ca un barbat in varsta…

- ACCIDENT la Alba Iulia. Pieton lovit de o mașina, dupa ce a traversat strada prin loc nepermis Un accident rutier s-a produs joi dupa-amiaza, in jurul orei 15:40, pe b-dul Revoluției 1989 din Alba Iulia. Un pieton care traversa strada prin loc nepermis a fost lovit de o mașina. Potrivit IPJ Alba, polițiștii…

- Un barbat, in timp ce conducea autoutilitara marca Opel pe strada Ana Ipatescu din Falticeni la intersecția cu strada Nicu Gane, a intrat in coliziune cu un alt autoturism pe care l-a proiectat pe trotuar, unde l-a acroșat pe un localnic ce se deplasa in calitate de pieton. In urma producerii accidentului…

- Vicepresedintele USR Dan Barna a fost acrosat de o masina in Capitala, vineri seara, in timp ce traversa strada pe o trotineta electrica, insa urmarile incidentului nu sunt grave. „Pentru ca au aparut mai multe informatii pe surse: in aceasta dupa-amiaza, am fost implicat intr-un incident rutier, am…

- Accident in Blaj: barbat ranit, dupa ce a fost lovit de o mașina. Incerca sa traverseze strada pe trecerea de pietoni Un barbat din Blaj a fost ranit intr-un accident rutier petrecut joi seara in municipiu. Acesta incerca sa traverseze strada, pe trecerea de pietoni. Potrivit IPJ Alba, joi, 30 martie,…

- Accident rutier in Blaj: Un barbat de 47 de ani, RANIT, dupa ce a fost lovit de o mașina, pe trecerea de pietoni Accident rutier in Blaj: Un barbat de 47 de ani, RANIT, dupa ce a fost lovit de o mașina, pe trecerea de pietoni La data de 30 martie 2023, in jurul orei 22,30, un tanar de 19 ani, din municipiul…