- Șoferul care a s-a proiectat in parapetul de pe aleea Grigore Vieru este cautat de Poliție. Accidentul s-a produs noaptea trecuta, in jurul orei 3:00. Dupa impactul de coșmar, conducatorul auto și-a abandonat automobilul și a fugit de la locul accidentului.

- O mașina a fost rasturnata aseara, 26 martie, pe o strada din capitala, iar șoferul a parasit locul accidentului. Despre aceasta a declarat pentru UNIMEDIA, ofițera de presa a Direcției de Poliție a municipiului Chișinau, Svetlana Scripnic. Potrivit poliției, accidentul rutier a fost inregistrat la…

- Automobilul BMW verde, care la inceputul acestei luni a lovit o tanara pe viaductul din Chișinau, lasand-o fara picioare , participa cel mai probabil la o cursa ilegala de mașini și purta numerele de inmatriculare ale unui vehicul de aceeași marca, dar de alta culoare. Iar șoferul care a provocat accidentul…

- Un șofer din Arad a ajuns la spital, miercuri dimineața, dupa ce mașina sa a cazut de pe un pasaj rutier, direct peste liniile de tramvai. Autoturismul s-a prabușit in gol de la cațiva metri inalțime și a ajuns cu roțile in sus. In mașina se afla doar șoferul care a fost ranit, informeaza Agerpres.

- Masina in care se aflau polițiștii a cazut de pe un pod in raul Bahlui, in judetul Iasi, in timp ce oamenii legii urmareau un autoturism condus de un tanar de 22 de ani fara permis auto, a relatat news.ro, care citeaza comunicatul IPJ Iași. Accidentul s-a petrecut in noaptea de sambata spre duminica,…

- Polițiștii de frontiera au reținut un cetațean al Bulgariei, in varsta de 70 de ani, care s-ar face vinovat de producerea unui accident rutier la Chișinau. Acesta a parasit locul accidentului și a incercat sa iasa din Republica Moldova, pana la elucidarea circumstanțelor pe caz.

- Un barbat de 50 de ani din comuna Ciceu-Giurgești județul Bistrița-Nasaud este cercetat de polițiști dupa ce, la finalul saptamanii trecute, a accidentat o femeie in varsta de 60 de ani