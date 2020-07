O mască cu nanoparticule poate ucide SARS-CoV-2. Este reutilizabilă și costă doar 10 euro Masca reutilizabila care „ucide” coronavirusul se numeste MoxAdTech si a fost testata cu succes pana acum in Franta si Portugalia. Ea este realizata din mai multe materiale textile impermeabile, care sunt tratate cu o substanta protectoare, informeaza Mediafax. Cercetatorii portughezi au reusit sa creeze o masca de protectie care a trecut pana acum toate testele […] The post O masca cu nanoparticule poate ucide SARS-CoV-2. Este reutilizabila și costa doar 10 euro appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Masca reutilizabila care „ucide” coronavirusul se numeste MoxAdTech si a fost testata cu succes pana acum in Franta si Portugalia. Ea este realizata din mai multe materiale textile impermeabile, care sunt tratate cu o substanta protectoare, informeaza Mediafax. Cercetatorii portughezi au reusit sa creeze…

- Masca reutilizabila care „ucide” coronavirusul se numeste MoxAdTech si a fost testata cu succes pana acum in Franta si Portugalia. Ea este realizata din mai multe materiale textile impermeabile, care sunt tratate cu o substanta protectoare, anunța MEDIAFAX.Cercetatorii portughezi au reusit…

- Masca reutilizabila care „ucide” coronavirusul se numeste MoxAdTech si a fost testata cu succes pana acum in Franta si Portugalia. Ea este realizata din mai multe materiale textile impermeabile, care sunt tratate cu o substanta protectoare, informeaza Mediafax.

- Cercetatorii de la Universitatea din Barcelona (UB) au detectat prezența SARS-CoV-2 in eșantioane de ape uzate colectate la Barcelona pe 12 martie 2019, scrie lavanguardia.com, ceea ce inseamna ca a fost prezent cu un an inainte de pandemia de coronavirus la nivel mondial (11 martie 2020) și starea…

- OMS a reluat studiile privind utilizarea hidroxiclorochinei in tratamentul COVID-19, dupa ce The Guardian a dezvaluit informații surprinzatoare despre compania care a livrat datele despre pacienții care ar fi avut de suferit din cauza medicamentului. Tratamentul utilizat la scara, inclusiv in Romania,…

- Hidroxiclorochina nu mai poate fi prescrisa impotriva COVID-19 in spitalele din Franta, cu exceptia studiilor clinice, potrivit unui decret publicat miercuri in Jurnalul Oficial, relateaza AFP, citata de agerpres.ro. De la sfarsitul lunii martie, hidroxiclorochina putea fi prescrisa in Franta cu titlu…

- Șeful Departamentului pentru Situații de Urgența, Raed Arafat, a declarat luni seara la Digi24 ca este un lucru bun ca oamenii iși folosesc mașina personala pentru a se deplasa, in ciuda inconvenientului ca se ingreuneaza traficul, insa in felul acesta evita sa se infecteze cu noul coronavirus, riscul…

- Jurnalul unui profesor de boli infecțioase care nu a scapat de simptomele COVID-19 nici dupa șapte saptamani a devenit viral in Anglia. Profesorul de la Școala de Medicina Tropicala din Liverpool spune ca experiența sa cu Covid-19 a prezentat un simptom nou și tulburator in fiecare zi. Conform ultimelor…