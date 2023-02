O masă caldă gratuită pe zi pentru studenții UMF Cluj-Napoca Incepand cu luna februarie, Universitatea de Medicina și Farmacie (UMF) ”Iuliu Hațieganu” Cluj-Napoca a implementat un nou program, ca sprijin suplimentar pentru studenții care beneficiaza de bursa sociala. Astfel, cei 350 de studenți eligibili primesc zilnic o masa calda gratuita, in cadrul restaurantului studențesc. Meniul zilnic poate fi ridicat in baza unui card personal, emis […] Citeste articolul mai departe pe satmareanul.net…

