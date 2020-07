Stiri pe aceeasi tema

- Lumea filmului internațional este in doliu dupa ce Nick Cordero, un actor cunoscut pe Broadway, s-a stins din viața din cauza coronavirsului, dupa ce timp de 95 de zile a fost internat in spital.

- Actorul Nick Cordero, 41 de ani, star de pe Broadway, caruia i-a fost amputat un picior in timp ce organismul sau lupta impotriva unei forme severe a maladiei Covid-19, a murit duminica, 5 iulie, a anunțat soția sa, Amanda Kloots, a informat CNN. ”Dumnezeu are acum un alt inger in ceruri”, a scris duminica…

- Cu cel putin 2.500.091 de cazuri si 192.158 de decese asociate noului coronavirus, Europa ramane continentul cel mai afectat de pandemia de COVID-19, chiar daca in prezent in America Latina boala progreseaza cel mai rapid. Coronavirus in lume. Peste 450.000 de oameni au murit din cauza COVID-19…

- Un medic de la Ambulanta Olt, infectat cu coronavirus, alaturi de alti 19 colegi de serviciu, a murit, luni dimineata, la Institutul National de Boli Infectioase Matei Bals din Capitala. Medicul fusese transferat la spitalul bucurestean spre sfarsitul lunii mai, de la Spitalul Judetean de Urgenta Valcea.

- Un barbat din India care a susținut ca ii poate ajuta pe oameni sa scape de Covid-19, prin intermediul ritualurilor de exorcizare, pupandu-le mana, a murit dupa ce s-a infectat cu noul virus. Barbatul care a susținut ca poate vindeca persoanele infectate cu noul coronavirus, a murit din cauza Covid-19,…

- Statele Unite a depasit Italia, avand cel mai mare numar de decese cauzate de coronavirus din lume, potrivit celor mai recente date ale Johns Hopkins University. Peste 20.000 de oameni din SUA au murit pana acum, relateaza BBC. Reperul sumbru vine la scurt timp dupa ce SUA a devenit prima natiune care…

- Inca o persoana din țara noastra a decedat, fiind rapusa de coronavirus. Anunțul a fost facut in aceasta seara de reprezentanții Ministerului Sanatații și Protecției Sociale. Astfel, bilanțul se ridica la 36 de morți din cauza COVID-19.

- Un numar de 5202 de cazuri de coronavirus au fost confirmate in Romania, din care 441 depistate in ultimele 24 de ore. 229 oameni au murit in țara, iar 38 de romani au decedat in strainatate. Dintre persoanele confirmate pozitiv in Romania, 647 au fost declarate vindecate și externate.…