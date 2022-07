Stiri pe aceeasi tema

Fostul premier Victor Ponta ia la mișto vizita facuta de Laura Codruța Koveși, șefa EPPO, la Chișinau. Ponta spune ca Koveși și președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, dau startul unei dosariade similare celei din Romania, dosariada in care lupta cu corupția e o poveste.

Sefa Parchetului European, Laura Codruta Kovesi, face o vizita la Chisinau, in perioada 11-14 iulie, anuntul fiind facut de Delegatia Uniunii Europene in R. Moldova, care a organizat vizita, relateaza anticoruptie.md, potrivit news.ro.

Autoritatea Naționala de Integritate (ANI) a constatat lipsa incalcarilor intre veniturile obținute, averea dobandita și cheltuielile realizate de catre președinta țarii, Maia Sandu, in perioada exercitarii mandatului de prim-ministra și deputata in Parlament, in perioada 9 martie 2019 – 13 noiembrie…

Președintele R. Moldova, Maia Sandu, a avut o discuție cu Majestatea Sa Margareta, Custodele Coroanei Romaniei. In cadrul discuției, Majestatea Sa Margareta și-a exprimat susținerea pentru parcursul european al R. Moldova.

Ex-președintele, Igor Dodon, a comentat afirmația președintei, Maia Sandu, precum ca acesta „se victimizeaza". „Daca mergem dupa logica doamnei Maia Sandu, atunci toata țara se victimizeaza așa cum traiește in condițiile de acum", a menționat acesta.

Personalitatea politica din Moldova care se bucura de cea mai mare incredere in randurile cetațenilor ramane a fi președinta Maia Sandu. Cel puțin așa arata datele sondajului realizat de compania romaneasca CBS-Axa, la comanda IDIS Viitorul.

Ministerul Afacerilor Externe de la Moscova considera reacția Maiei Sandu la felicitarea adresata de catre Vladimir Putin cu prilejul „Zilei de 9 mai" ca fiind una inadecvata.

Ceea ce pare de neinchipuit pentru Klaus Iohannis, este perfect normal pentru Maia Sandu! Femeia care conduce Moldova a ajuns la Paris cu... trenul!