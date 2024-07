Stiri pe aceeasi tema

- Cea de-a treia sesiune plenara a celui de-al 20-lea Comitet Central al Partidului Comunist Chinez (PCC), care va avea loc in curand, atrage atenția globala. China va aprofunda in continuare reforma intr-un mod general, concentrandu-se pe promovarea modernizarii in stil chinezesc. Potrivit celor trei…

- Istoricii au avertizat ca statutul Americii de cea mai mare putere a lumii se va incheia din același motiv ca și cel al predecesorilor sai - strivita de un munte de datorii pe care politicienii considera convenabil sa le ignore.

- Puterile nucleare iși modernizeaza arsenalele in contextul tensiunilor geopolitice crescande, conform AFP.Conform unui raport al Campaniei Internaționale pentru Abolirea Armelor Nucleare (ICAN), cele noua state cu arme nucleare (SUA, Rusia, China, Marea Britanie, Franța, India, Israel,

- Rata anuala a inflației a scazut in mai la 5,1% pe an, de la 5,9% in aprilie, atingand cel mai scazut nivel de dupa iulie 2021. Este vorba de cea de-a patra scadere consecutiva a acestui indicator, comparativ cu aceeași luna a anului trecut, iar de la inceputul lui 2024 prețurile au crescut cu doar…

- Ucrainenii au in continuare incredere in presedintele lor Volodimir Zelenski, insa acest indicator este la cel mai scazut nivel de la inceputul invaziei ruse la scara larga, arata un sondaj publicat vineri de Institutul Internațional de Sociologie din Kiev.Popularitatea lui Volodimir Zelenski, aflat…

- Gigantul DIGI a facut un pas important in procesul de extindere internaționala, odata cu inaugurarea oficiala a sediului central din Bruxelles. Aceasta etapa reprezinta un moment important in consolidarea prezenței sale pe piața europeana. Gigantul DIGI se extinde in Europa DIGI devine cel de-al patrulea…

- Cetațeni din Rusia, China și chiar din Orientul Mijlociu sunt surprinși in apropierea bazelor militare americane, incercand sa filmeze și sa extraga informații, a declarat un congresmen american pentru Daily Mail.

- La data de 1 mai, peste 20 de milioane de persoane au calatorit cu trenul in intreaga China, fiind un record pentru prima zi libera din minivacanța de Ziua Muncii. In a doua zi, numarul a fost estimat la 17 milioane de pasageri, potrivit Companiei Naționale de Cai Ferate. Cele mai populare destinații…