Localnicii din Sectorul 5 sunt disperați. Oamenii au ramas fara curent electric in plina canicula și deja problema are mai bine de 24 de ore de cand nu este rezolvata. Atat viceprimarul, cat și firma de electricitate fac promisiuni in vederea rezolvarii rapide a situației. Aurel Padureanu se afla și el in aceeași situație.