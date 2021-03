O mare parte din angajații Tarom vor fi trimiși în șomaj tehnic Din cauza masurilor dure impuse de autoritați in contextul pandemiei, alaturi de celelalte industrii, și cea aeronautica are de suferit. Compania Tarom pregatește restructurari de personal, ca urmare a dificultaților financiare cu care se confrunta. Potrivit unor surse oficiale, 65% dintre angajatii Tarom vor intra in somaj tehnic de la 1 aprilie 2021. In fiecare departament trebuie sa ramana doar 35% din personal. Astfel, pana vineri, 26 martie, ora 16:00, trebuie predate listele cu angajatii care urmeaza sa intre in somaj tehnic. TAROM este una dintre companiile de stat care produce pagube financiare de… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

