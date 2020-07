Stiri pe aceeasi tema

- Cunoscutul medic cardiolog Vasile Branzan s-a stins din viata sambata, 4 iulie, la varsta de 85 de ani. Acesta a suferit o condamnare politica si a fost un apropiat al lui Victor Piturca in perioada in care a acesta a jucat la echipa Pandurii Targu Jiu.

- In data de 30 iunie a trecut la cele veșnice poetul, prozatorul și dramaturgul Andrei Burac. Vestea trista a fost data de Uniunea Scriitorilor din Moldova, intr-un necrolog.Andrei Burac s-a nascut la 17 august 1938 in comuna Carnațeni, raionul Caușeni.

- Moartea lui Ovidiu Danci a șocat pe toata lumea. Regretatul artist s-a stins din viața ieri, 15 iunie, la doar 39 de ani, fiind rapus de o boala necruțatoare. Iulianei Luciu nu-i vine sa creada ca acesta a plecat dintre noi și a postat un mesaj sfașietor in amintirea celebrului actor și balerin.

- La varsta de 91 de ani, s-a stins din viața Gigi Marga, interpreta de muzica ușoara, care a emigrat in Statele Unite ale Americii in anul 1986. Un an mai tarziu, a obținut cetațenia americana.A copilarit in orașul Rașnov și a debutat in Corul Patriarhiei. Ulterior a cantat in corul Filarmonicii…

- Doliu in lumea muzicii. Cantareața Bonnie Pointer, cea care a creat “The Pointer Sisters”,s-a stins din viața, luni, la varsta de 69 de ani.Moartea a survenit in urma unui stop cardiac, noteaza CNN.

- Veste trista, prieteni! Pionierul muzicii rock and roll, Little Richard, s-a stins din viața la varsta de 87 de ani. Fiul artistului, Danny Penniman, a confirmat revistei Rolling Stones faptul ca tatal lui a murit, dar cauza decesului este inca necunoscuta. Little Richard s-a nascut pe 5 decembrie 1932…

- Stirling Moss, considerat cel mai bun pilot de Formula 1 care nu a castigat niciodata titlul mondial, s-a stins din viata duminica, la varsta de 90 de ani, dupa o lunga perioada de suferinta, a anuntat publicatia britanica „The Guardian“.

- Atletico Madrid a anunțat faptul ca fosta legenda a clubului, Miguel Jones, a decedat la varsta de 81 de ani. Anunțul vine la doar doua zile dupa ce Radomir Antic, antrenor de legenda al clubului madrilen, s-a stins din viața. Clubul spaniol a facut anunțul pe rețelele de socializare. ...