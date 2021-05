Stiri pe aceeasi tema

- ■ din 11 posturi, ocupate efectiv sint doar trei ■ de pe 4 mai, o judecatoare a intrat in concediu de maternitate ■ n-au fost operate detasarile acceptate la Roman de magistrati de la Podul Turcului, Moinesti si Curtea de Apel Bacau ■ a fost lansata o petitie pentru rezolvarea crizei de personal din…

- Rezilierea contractului pentru A3 Chetani - Campia Turzii a fost blocata temporar la Tribunalul Bucuresti, a anuntat ministrul Transporturilor, Catalin Drula, precizand ca nu cunoaste motivele, dar ca va incerca sa obtina la Curtea de Apel anularea acestei hotarari.

- Instanța a respins definitiv cererea de evacuare a Colegiului Ghe. Șincai Foto: Arhiva. Tribunalul București a respins definitiv cererea Primariei Sectorului 4, de evacuare a Colegiului Național "Gheorghe Șincai" din Capitala. Primaria a facut aceasta cerere pentru…

- Tribunalul Bucuresti a respins marti solicitarea DIICOT de redeschidere a anchetei impotriva fostilor sefi ai Jandarmeriei in dosarul „10 august”, iar decizia instanței este definitiva, anunța Agerpres. Practic, foștii șefi ai Jandarmeriei care au coordonat intervenția din Piața Victoriei in timpul…

- Tribunalul București reia, marți, dezbaterile in dosarul in care fostul vicepremier al Romaniei, Sevil Shhaideh, este judecat pentru fapte de mare corupție privind modalitatea in care a fost trecut domeniul Belina de la Apele Romane la Consiliul Județean Teleorman, pe vremea cand instituția ultim…

- Tribunalul București a respins cererea șefului DNA privind confirmarea redeschiderii urmaririi penale intr-un dosar care il viza pe fostul edil de la Sectorul 5, Marian Vanghelie, au declarat pentru G4media.ro surse oficiale din cadrul Tribunalului Capitalei. Anunț important pentru mineri de la…

- Un barbat este cercetat de politistii din Bucuresti dupa ce ar fi incheiat contracte cu Administratia Monumentelor si Patrimoniului Turistic pentru a realiza monumente publice din bronz, dar le-ar fi facut din materiale de calitate inferioara. Astfel, el ar fi cauzat un prejudiciu de aproape 18 milioane…