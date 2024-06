Stiri pe aceeasi tema

- Inca o mare fabrica din Romania, cu afaceri de 100 de milioane de euro, este cumparata de un grup chinez, anunța Ziarul Financiar. Alu Menziken, care in Romania are o fabrica de extrudare a aluminiului la la Satu Mare, este o companie membra a grupului Montana, fondat de antreprenorul austriac Michael…

- Fabrica de aluminiu extrudat, Alu Menziken, din Satu Mare, cu afaceri de peste 100 de milioane de euro, a fost cumparata de grupul chinez Inner Mongolia Mengtai Group Co. Ltd. Anuntul a fost facut public de firma de avocatura Nestor Nestor Diculescu Kingston Petersen (NNDKP), parte din echipa internationala…

- Banca Europeana pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) acorda un imprumut de 32 de milioane de euro, ca parte a unui pachet de finanțare de 291 de milioane de euro, pentru construirea și operarea unui parc eolian terestru de 192 MW in Romania, prima faza a unui mare parc eolian cu o capacitate totala…

- Automobile Dacia s-a mentinut la afaceri de peste 5,2 miliarde de euro in 2023, la care se adauga businessul Horse de aproape 500 mil. euro.Cifra de afaceri a Automobile Dacia, compania care detine uzina de la Craiova, a urcat cu un procent in 2023, la 5,259 mld.

- Grupul de firme german Karl Mayer, un lider inovator de piața și un creator de tendințe in construcția de mașini textile deschide doua puncte de lucru in Baia Mare. Unul dintre ele pe platforma IMMUM, doua hale de 5850 mp, in care vor produce role echipament CNC pentru industria textila și alte componente.…

- Ministrii PSD Florin Barbu si Stefan Radu Oprea au participat, miercuri, la inaugurarea unei fabrici in judetul Olt, investitie de 8 milioane de euro, care pana la finalul anului va avea o suta de angajati. „Romania conduce topul tarilor europene la cresterea productiei industriale”, a transmis ministrul…

- Lanțul romanesc de bijuterii de lux, Teilor, raporteaza, la nivel consolidat, o cifra de afaceri de 412,7 milioane de lei, o creștere de 11% fața de 2022, și EBITDA de 68,3 milioane de lei, un avans de 27%. Profitul net contabil s-a ridicat la 22,4 milioane de lei, o majorare cu 108% comparativ cu anul…

- Autoritațile au anunțat ca un gigant italian va construi in Romania cea mai mare fabrica a sa din lume și va angaja 800 de persoane. De’Longhi va edifica la Satu Mare un hub de producție de dimensiuni impresionante. Potrivit oficialilor satmareni, pana la sfarșitul anului viitor, fabrica va avea un…