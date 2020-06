Stiri pe aceeasi tema

- Furnizorul german de componente auto Continental trebuie sa iși reduca costurile cu sute de milioane de euro și probabil va trebui sa concedieze lucratori, din cauza unei scaderi a cererii cauzate de pandemie, a declarat directorul general Elmar Degenhart in presa germana, citata de Reuters, potrivit…

- Ziarul Unirea Alba Iulia, in top-ul „Orașelor de nota 10”, realizat de Banca Mondiala, alaturi de alte șapte din Transilvania Banca Mondiala a realizat un top 10 al orașelor din Romania, in baza a mai multor criterii. Șapte orașe din Transilvania au primit titlul de „Oraș de nota 10” in acest top. Orașele…

- Frederic Lamy, CEO-ul Leroy Merlin Romania, anticipeaza ca retailerul de bricolaj și decorațiuni va reveni la o creștere daca nu va fi nevoit sa se confrunte cu un nou val al pandemiei de Coronavirus, scrie retail.ro. „Cred ca aceasta pandemie trebuie sa ne invete sa gandim diferit. Daca vom…

- CE deschide procedura de infringement impotriva Romaniei pentru poluare și da autoritaților 4 luni ca sa remedieze deficientele Comisia Europeana a decis joi sa trimita Romaniei o scrisoare de punere in intarziere prin care-i acorda patru luni pentru a lua masurile necesare pentru rezolvarea deficientelor…

- Wizz Air suspenda operațiunile de la Timișoara, Craiova și Sibiu, pana la 1 mai. Din ce orașe din Romania mai zboara compania Operatorul low-cost Wizz Air a anunțat, marți, ca va suspenda toate operațiunile de la bazele din Timișoara, Craiova și Sibiu incepand cu data de 25 martie 2020, ora locala 00.00,…

- Toate magazinele Leroy Merlin din Romania se inchid, incepand de luni, pentru o perioada in conditiile pandemiei de coronavirus. "Pentru Leroy Merlin siguranta si sanatatea tuturor reprezinta intotdeauna o prioritate majora. In acest context, am decis sa inchidem temporar toate magazinele,…

- Furnizorul de componente auto german Draxlmaier, care are in Romania aproape 15.000 de angajați, anunța suspendarea temporara a activitații in toate cele 5 fabrici deținute in Romania – Pitești, Satu Mare, Timișoara, Hunedoara și Brașov – „pe fondul masurilor legate de prevenirea raspandirii virusului…

- Compania de tehnologie Continental a publicat un raport cu privire la activitatea companiei pe piața din Romania in cursul anului trecut. Datele oficiale arata investiții totale de 200 de milioane de euro in țara noastra in activitați de cercetare și dezvoltare, care au fost alocate inclusiv la Sibiu,…