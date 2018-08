Stiri pe aceeasi tema

- Compania chineza Unipec, subsidiara a celei mai mari companii de stat din domeniul petrolier din China, Sinopec, a suspendat importurile din Statele Unite din cauza cresterii neintelegerilor comerciale dintre Washington si Beijing, au transmis vineri trei surse apropiate crizei, informeaza Reuters.

- BMW va mari incepand de luni preturile a doua SUV-uri fabricate in Statele Unite si comercializate pe piata chineza, pentru a lua in considerare costul suplimentar al tarifelor impuse importurilor de automobile de catre autoritatile din China, cea mai mare piata auto din lume. Producatorul…

- Comisia Europeana pregateste o lista de produse importate din SUA, in valoare totala de aproximativ 20 miliarde de euro, pe care ar urma sa le taxeze semnificativ in cazul in care Statele Unite vor introduce tarife pentru importurile de automobile din UE, a anuntat miercuri Cecilia Malmstrom, comisarul…

- Donald Tusk, președintele Consiliului European, a declarat luni ca Europa, China, Rusia și SUA au "datoria comuna" sa nu declanșeze razboaie comerciale care deseori in istorie s-au transformat in "conflicte fierbinți", informeaza agenția de știri Reuters, prleuata de mediafax. Inca este timp…

- China va introduce masuri de retorsiune simetrice impotriva importurilor din Statele Unite ca reactie la taxele vamale impuse de Administratia Donald Trump, anunta Guvernul de la Beijing, denuntand "razboiul comercial" lansat de Washington. China va introduce masuri de retorsiune simetrice…

- Cancelarul german Angela Merkel incarca joi, la Beijing, sa gaseasca un alit in China, cel mai mare exportator mondial, in ciuda dezacordurilor dintre cele doua țari, pentru a face fața noii poziții adoptate de Statele Unite pe scena comerțului mondial, scrie AFP.

- China a fost de acord sa-si mareasca importul de bunuri si servicii din Statele Unite, insa acordul incheiat nu mentioneaza obiectivul de reducere a deficitului stabilit de Casa Alba, de 200 miliarde de de dolari, relateaza Reuters.

- Europa este îngrijorata ca ar putea deveni o victima colaterala din cauza escaladarii disputei comerciale între Statele Unite si China, a declarat miercuri Phil Hogan, comisar european al Agriculturii, relateaza site-ul agentiei Reuters. Hogan a discutat despre aceasta îngrijorare…