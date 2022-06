Stiri pe aceeasi tema

- Mezzosoprana Iulia Buciuceanu, prim solista a Operei Romane din Bucuresti in perioada 1952 - 1983, a murit sambata, anunta Ministerul Culturii, citand un comunicat al Operei Romane din Bucuresti. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Este doliu la Dinamo. A murit o mare legenda, pe patul de spital. In ultimele zile de viața, fostul jucator și oficial al ”cainilor” fusese internat la Spitalul Militar din București, la secția de Terapie Intensiva. Fostul sportiv suferea de grave probleme respiratorii, iar in urma unei pleurotomii,…

- CFR Calatori introduce in circulatie "Trenurile Soarelui" Foto: wikipedia.org RADIO ROMÂNIA ACTUALITATI - CFR Calatori introduce în circulatie, la noapte, "Trenurile Soarelui" - este un program de transport care asigura zilnic 40 de trenuri din toata tara spre Litoral…

- Regizorul și scenaristul Silviu Fusu, laureat al mai multor premii naționale și internaționale, membru al Uniunii Teatrale din Moldova și din Romania, s-a stins la varsta de 69 de ani. Anunțul trist a fost facut de Ministerul Culturii.

- Alexandru Arșinel se retrage din teatru oficial. Deși nu duce lipsa de bani, protestele sale cu privire la taierea unor indemnizații au starnit un val de controverse intre colegii sai din breasla artistica. Cu pensie de revoluționar, indemnizații de merit de la Ministerul Culturii, drepturi de autor…

- ​​Vladimir Jirinovski, fost vicepresedinte al Dumei de Stat cunoscut pentru pozitiile sale extremiste si retorica agresiva fata de statele vecine Rusiei, a murit la varsta de 77 de ani, anunta Izvestia, preluat de hotnews.ro. Anuntul a fost facut miercuri, 6 aprilie, de Viaceslav Volodin, presedintele…

- Tragedie cumplita in aceasta dimineața, in București, acolo unde un șofer de 21 de ani a murit in urma unui accident petrecut in zona Fantanii Miorița, de la intrarea in București. La fața locului au sosit mai multe echipaje de Salvare, iar traficul a fost restricționat. Cum a avut loc tragedia Nimic…