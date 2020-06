O manifestaţie împotriva rasismului de la Montreal a degenerat Mii de persoane au defilat duminica la Montreal pentru a denunta rasismul si violentele politiei, o manifestatie care a degenerat in cursul serii in infruntari cu politia si jafuri in centrul orasului, relateaza AFP. Timp de circa trei ore, in jur de 10.000 de persoane potrivit estimarilor neoficiale au defilat dupa-amiaza intr-o atmosfera de calm. Oamenii au iesit in strada in semn de solidaritate cu manifestatiile din SUA de dupa moartea lui George Floyd, un afroamerican de 46 de ani care a murit dupa ce s-a asfixiat in timp ce era imobilizat de catre un politist alb. Insa dupa lasarea serii… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Fostul vicepresedinte american si candidat la prezidentialele din noiembrie, Joe Biden, a anuntat duminica dupa-amiaza ca a mers la locul unei manifestatii care a avut loc sambata impotriva rasismului in statul sau, Delaware, dupa moartea lui George Floyd, un afro-american, in mainile politiei, relateaza…

- Sute de oameni protesteaza acum in fata Ambasadei Statelor Unite ale Americii din Londra, informeaza BBC. Protestatarii s-au strans apoi in Trafalgar Square. Proteste similare s-au inregistrat in cursul zilei de astazi si in Germania sau Danemarca, informeaza AP. Europenii se solidarizeaza cu cetatenii…

- Mai multe mii de persoane au manifestat pasnic sambata la Toronto pentru a denunta violentele politiei si rasismul, in Statele Unite ca si in Canada, a constatat un jurnalist al agentiei France Presse. Manifestatia a fost organizata in urma decesului unei tinere de culoare miercuri la Toronto, cazuta…

- Sute de persoane au demonstrat vineri seara in fata Casei Albe pentru a-si exprima furia dupa ce George Floyd, un afro-american de 46 de ani, a murit din cauza modului in care a fost tratat de politie, informeaza AFP.

- Sute de persoane au protestat sambata in fata Parlamentului elvetian la Berna si in alte orase impotriva restrictiilor impuse de autoritati in cadrul luptei impotriva noului coronavirus, potrivit agentiei de presa Keystone-ATS, relateaza AFP, potrivit Agerpres. Elvetia, care a inregistrat peste 1.500…

- CHIȘINAU, 29 apr - Sputnik. Pana in prezent, prin Centrul de triere COVID-19 de la Moldexpo au trecut in jur de 800 de persoane. Toți oamenii care sunt aduși cu ambulanța sunt testați la coronavirus. Informațiile au fost oferite de directorul Centrului de triere al pacienților suspectați de infecție…

- Peste 450 de lideri din afaceri, investitori si persoane publice au semnat o scrisoare deschisa in care se angajeaza sa faca tot posibilul pentru a stopa raspandirea pandemiei COVID-19 in Statele Unite, anunța MEDIAFAX.Scrisoarea spune ca liderii de afaceri pot incetini ritmul in care focarul…

- ”Diplomația” la care recurge poliția de frontiera, care nu le spune clar romanilor care se intorc din strainatate ca urmeaza sa intre in carantina, a fost motiv de cearta, in seara de 11 martie, la Borca. Oamenii care se aflau in 5 autoturisme au aflat abia dupa ce au intrat in județul Neamț ca, daca…