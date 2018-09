Stiri pe aceeasi tema

- Circulația rutiera a fost ingreunata vineri in zona sensului giratoriu la ieșirea din Ploiești spre Bucov, in urma unui accident rutier. In accident au fost implicate doua autoturisme. La fața locului s-a deplasat un echipaj al Serviciului de Ambulanța.

- Violeta Stoica Infrastructura rutiera, alaturi de cea feroviara, sunt cele mai mari probleme cu care se confrunta Ministerul Transporturilor, prin societațile naționale care au in administrare cele doua componente de transport. Niciuna dintre ele nu se prezinta la nivelul celorlalte state ale Uniunii…

- Un adolescent de 17 ani din Bucov este suspectat ca l-a ucis cu un cutit pe un consatean. Potrivit unor surse judiciare, crima s-a petrecut in noaptea de vineri spre sambata, intr-o locuinta din comuna Bucov, situata la cativa kilometri de municipiul Ploiesti. Tanarul in varsta de 17…

- Soferii care au trecut, in jurul pranzului, prin Bucov, au avut ocazia sa suprinda in trafic un transportor incarcat cu rachete, care se deplasa pe DN1B, spre Ploiesti. Din fericire, nu suntem in prag de razboi, ci ne pregatim sa atacam grindina, rachetele fiind furnizate de Ministerul Agriculturii…

- Asociatia Romanilor din Italia (ARI) impreuna cu partenerii CCIRO Italia si Societatea Cultural Istorica "Mihai Viteazul" au continuat calendarul actiunilor din programul “SOS Romania”, program initiat in urma cu multi ani, prin care sunt distribuite cantitati importante de ajutoare si bunuri pentru…

- Viceprimarul comunei prahovene Plopu, Vasile Albu, a surprins o femeie imbracata in straie de maicuta care a abandonat pe un camp la cativa kilometri de municipiul Ploiesti mai multi caini. Edilul a oprit masina in trafic si a luat o la intrebari pe femeia aflata la volan. Initial, ea a negat…

- Imagini de coșmar in urma unui accident in Bucov, pe DN1B, produs marți dimineața. Patru persoane au fost ranite, dupa ce doua autoturisme s-au ciocnit cu putere. Traficul in zona este restricționat pe cate o banda pe sens. Din primele informații, polițiștii din cadrul IJP Prahova susțin ca accidentul…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca, in judetul Prahova, traficul este restrictionat(se circula pe un fir, alternativ in ambele sensuri) pe DN1B Ploiesti – Buzau, pe raza localitatii Bucov, din cauza unui accident in care au fost implicate doua autoturisme.