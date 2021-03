O mămică furioasă s-a răzbunat pe un şofer care a parcat pe trotuar, în Bucureşti Femeia, care isi plimba copilul intr-un carucior, nu a putut trece pe trotuar in momentul in care a intalnit masina parcata, fiind astfel nevoita sa o ocoleasca pe strada. Furioasa, mamica a pus mana pe un marker de culoare verde si i-a lasat soferului un mesaj pe capota masinii. „Boule, eu trebuie sa merg pe strada cu caruciorul. Se lasa un metru distanta", a fost mesajul pe care mamica l-a lasat soferului. Fotografia a fost postata pe Facebook, devenind in scurt timp virala. Conform legislatiei rutiere din Romania, un autoturism nu poate fi parcat pe trotuar, deoarece "ocuparea… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

