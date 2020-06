Stiri pe aceeasi tema

- Urmeaza un val de concedieri in corporații. Primele estimari arata ca, din cauza pandemiei de coronavirus și a sistarii investițiilor, circa o cincime din angajați ar urma sa ramana fara locuri de munca.Citește și: SUCCESUL din umbra: fratele premierului Ludovic Orban e consilierul lui Iohannis…

- Zilele trecute au fost speciale pentru fermecatoarea Valentina Pelinel. Pentru ca fostul model și Cristi Borcea nu numai ca l-au serbat pe fiul lor Milan dar vedeta și-a postat pe facebook o fotografie cu ea și mama ei de cand era mica și i-a transmis urari de bine cu ocazia zilei de naștere. Pentru…

- Cristi Borcea este un barbat implinit și cu siguranța are de ce sa fie mandru. Imagini de colecție cu Valentina Pelinel și cei mici! Cum arata dimineața perfecta pentru familia celor doi?

- Valentina Pelinel și Cristi Borcea au impreuna trei copii și o casnicie solida. In aceasta perioada, cei patru se afla in izolare, așa ca au petrecut mai mult timp impreuna. Fostul model a postat pe contul de socializare o imagine, in care le-a aratat fanilor cum iși incepe ziua alaturi de familia ei.Valentina…

- SCHIMBA TOT CE ȘTIAM DESPRE COVID-19! Ce s-a descoperit in corpul persoanelor decedate In corpul persoanelor decedate din cauza coronavirusului s-au descoperit multe informații despre cum acționeaza noul virus. Oferta de nerefuzat: Hotel Baratsag Hajduszoboszlo ATP Motors ofera clientilor o gama variata…

- In urma cu patru ani, Valentina Pelinel devenea pentru prima oara mama. Vedeta a nascut un baiețel perfect sanatos, caruia i-a pus numele Milan. Pe 1 martie 2019, soția lui Cristi Borcea a nascut gemenele, pe Indira Maria și Rania Maria, cat timp soțul ei se afla in inchisoare.Milan a crescut, iar parinții…

- Gemenele și baietelul sunt surprinși intr-o ipostaza inedita in timp ce ciocnesc ouale de Paști. Fanii i-au transmis mamicii lor numai ganduri bune. Valentina Pelinel și Cristi Borcea s-au casatorit in septembrie 2018. Aceștia au impreuna trei copii, un baiat, Milan, nascut in 2016, și gemenele Indira…

- Valentina Pelinel și-a surprins micuții, gemenele și baietelul, intr-o ipostaza inedita. Copilașii au fost fotografiați in timp ce ciocnesc ouale de Paști. Fanii virtuali au fost topiți dupa cei trei micuți adorabili și i-au transmis mamicii lor numai ganduri bune. IMAGINI FABULOASE…