- Potrivit unor surse apropiete fostei ispite de la Insula Iubirii, vedeta nu mai face parte din emisiunea „Bravo, ai stil, Celebrities!”. Nu se știe pana acum daca aceasta nu a mai fost votata sau daca s-a certat cu producatorii emisiunii, insa cert este ca blondina a fost data afara de la acest show.…

- Tentativa de suicid stopata de jandarmii și polițiștii de frontiera de la Porțile de Fier I. Suparat ca nu i se permite ieșirea din țara, un mehedințean a incercat sa iși puna capat zilelor, insa oamenii legii l-au oprit la timp, informeaza Antena3 . Astfel, in urma unei informații primite de la polițiștii…

- Pe vara, polițiștii din cadrul Secției 1 Poliție Pitești au reținut un barbat de 42 de ani din Alexandria, județul Teleorman. Din cercetari s-a stabilit ca, in perioada martie 2020-mai 2021, barbatul ar fi indus in eroare mai multe persoane, carora le-ar fi oferit spre inchiriere diverse apartamente.…

- In disperarea de a vinde o locuința de 1,29 milioane de dolari, un agent imobiliar din Los Angeles s-a pozat gol in toate incaperile proprietații și a urcat imaginile pe rețelele de socializare. Iata de ce a ales David Ferrugio aceasta metoda.

- Tatal unui copil de doi ani care și-a impușcat mortal mama la cap, in timpul ce aceasta se afla intr-o ședința video, a fost arestat, marți, in Florida. Veondre Avery, in varsta de 22 de ani, acuzat de omucidere involuntara și ca nu și-a securizat arma, a fost plasat in detenție, a anunțat poliția…

- Gabrielle "Gabby" Petito, tanara calatoare americanca in varsta de 22 de ani a carei disparitie a emotionat tara, a murit strangulata, a anuntat, marti, un medic legist din statul Wyoming. Ea a disparut in timp ce facea o execursie prin SUA alaturi de logodnicul ei, iar cadavrul ei a fost descoperit…

